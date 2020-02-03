У Києві встановлять нові дорожні знаки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорожники встановлять таблички «Зелена хвиля»

Із наступного понеділка, 10 лютого, на вулицях Києва почнуть з’являтися нові дорожні знаки.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

На магістральних вулицях, де світлофорні об’єкти працюють у режимі координованого керування, дорожники встановлять таблички «Зелена хвиля» разом з дорожніми знаками 5.30 «Рекомендована швидкість».

«В такий спосіб ми поінформуємо учасників дорожнього руху про маршрути «зелених хвиль» та нагадаємо про рекомендовану швидкість цими магістралями. Зауважимо, всі маршрути «зелених хвиль» впроваджені для швидкості 45-50 км/год, яка відповідає рекомендованій швидкості в містах згідно з ПДР», - зазначили у Центрі організації дорожнього руху.

Там також додали, що нові дорожні знаки встановлять на численні прохання водіїв.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як столицею можна пересуватися автомобілем швидше, економлячи час і пальне.

У Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху.

У 2019 році фахівці служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» розробили та впровадили у Києві 14 маршрутів зелених хвиль.

З переліком маршрутів «зеленої хвилі» можна ознайомитися тут.