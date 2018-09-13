  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Центр Києва перекриють через Всеукраїнське свято подяки

    • Розсилка
    Центр Києва перекриють через Всеукраїнське свято подяки

    Передбачено заборону руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик з вечора 21 вересня до ранку 24 вересня

    23 вересня на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки. У зв’язку із цією подією розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху транспорту.

    Зокрема, під час підготовки та проведення заходу, з 21:00 21 вересня до 06:00 24 вересня передбачено заборону руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик (від перетину з вул. Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв Небесної Сотні).

    Також із 06:00 до 24:00 23 вересня діятиме обмеження руху транспорту двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі для зупинки транспортних засобів із метою заїзду учасників заходу з обмеженою мобільністю.

    Окрім того, на час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними ділянками, про що буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, 2 вересня у Києві обмежили рух на деяких вулицях через проведення велозмагання «Київська сотка».

    Також 9 вересня, у День фізичної культури та спорту, у Києві відбулися бігові змагання «Intersport Ukraine Run 2018», на час проведення яких було перекрито вулиці у центрі міста.

    Читайте також
    Київ свята КМДА транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ