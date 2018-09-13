Центр Києва перекриють через Всеукраїнське свято подяки



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Передбачено заборону руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик з вечора 21 вересня до ранку 24 вересня

23 вересня на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки. У зв’язку із цією подією розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху транспорту.

Зокрема, під час підготовки та проведення заходу, з 21:00 21 вересня до 06:00 24 вересня передбачено заборону руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик (від перетину з вул. Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв Небесної Сотні).

Також із 06:00 до 24:00 23 вересня діятиме обмеження руху транспорту двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі для зупинки транспортних засобів із метою заїзду учасників заходу з обмеженою мобільністю.

Окрім того, на час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними ділянками, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 2 вересня у Києві обмежили рух на деяких вулицях через проведення велозмагання «Київська сотка».

Також 9 вересня, у День фізичної культури та спорту, у Києві відбулися бігові змагання «Intersport Ukraine Run 2018», на час проведення яких було перекрито вулиці у центрі міста.