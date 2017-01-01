Перед матчем Ліги Європи футболісти «Динамо» не тренуються, а тільки відновлюються

Як розповів наставник Олександр Хацкевич, накопичилася фізична втома

Головний тренер ФК «Динамо» відповів на питання журналістів на прес-конференції напередодні матчу заключного туру Ліги Європи проти «Партизана». За словами Олександра Хацкевича, підготовка до матчу проходить у звичайному режимі, інформує офіційний сайт київського клубу. «Тренувань немає, вся увага сконцентрована на



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Як розповів наставник Олександр Хацкевич, накопичилася фізична втома

Головний тренер ФК «Динамо» відповів на питання журналістів на прес-конференції напередодні матчу заключного туру Ліги Європи проти «Партизана».

За словами Олександра Хацкевича, підготовка до матчу проходить у звичайному режимі, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Тренувань немає, вся увага сконцентрована на відновленні, оскільки вже кінець року і накопичилася втома, як фізична, так і психологічна», - сказав він.

«Погода також не сприяє, але, як показали останні матчі, команда непогано рухається та реалізує ту перевагу, яку має в іграх. На це ми також налаштовуємо хлопців у плані психології», - додав наставник.

На думку Хацкевича, начебто обидві команди вже вирішили завдання виходу з групи, однак лідирувати протягом всього групового турніру та втратити це лідерство було б неправильно.

«Те завдання, яке ми для себе визначили – виграти групу – залишається найважливішим у завтрашній грі», - зауважив він.

«У хлопців є бонусна система. Вони про неї знають. Преміальні за вихід у плей-офф з першого і з другого місць відрізняються, так що для них і в цьому плані є додаткова мотивація. З іншого боку, важливі не тільки гроші, але, у першу чергу, імідж, престиж клубу, рейтингові очки. Виграти групу – це теж стимул», - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Партизан» відбудеться у четвер, 7 грудня, на НСК «Олімпійський» о 22:05.