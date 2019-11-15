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    Центральний офіс Промінвестбанку у Києві виставлено на продаж за $40 млн

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    Центральний офіс Промінвестбанку складається&nbsp;з трьох будівель - Центральний офіс Промінвестбанку у Києві виставлено на продаж за $40 млн
    Центральний офіс Промінвестбанку складається з трьох будівель

    Будівля Промінвестбанку перейшла у власність Альфа-Банку три місяці тому

    Будівлю центрального офісу Промінвестбанку, що розташована у провулку Шевченка поблизу Майдану Незалежності в Києві, Альфа-Банк продає за $40 млн.

    Згідно з оголошенням на веб-майданчику Альфа-Банку з продажу власних об'єктів нерухомості Apstore, об'єкт складається з 12-поверхової будівлі Промінвестбанку, земельної ділянки площею 0,36 га, зони паркування на 20 машиномісць.

    Менеджер з продажу розповів, що об'єкт перейшов у власність Альфа-Банку три місяці тому, зараз в ньому продовжує працювати на умовах оренди персонал Промінвестбанку.

    «Офіс включає в себе комплекс з трьох будівель, які пов'язані внутрішніми переходами. Продаж кожного будинку окремо поки не розглядається, але можливий. Але тоді спочатку – продаж найбільшої будівлі», — пояснив він.

    Передача в оренду площ в будівлі поки що не розглядається. В оголошенні зазначається, що Альфа-Банк готовий надати кредитування покупцеві.

    Нагадаємо, Печерський райсуд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку у столиці і ще 15 об'єктів нерухомості, які йому належать, зазначено в ухвалі суду від 10 вересня, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 вересня.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Київ суд банки нерухомість арешт
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