Центральний офіс Промінвестбанку у Києві виставлено на продаж за $40 млн



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Центральний офіс Промінвестбанку складається з трьох будівель

Будівля Промінвестбанку перейшла у власність Альфа-Банку три місяці тому

Будівлю центрального офісу Промінвестбанку, що розташована у провулку Шевченка поблизу Майдану Незалежності в Києві, Альфа-Банк продає за $40 млн.

Згідно з оголошенням на веб-майданчику Альфа-Банку з продажу власних об'єктів нерухомості Apstore, об'єкт складається з 12-поверхової будівлі Промінвестбанку, земельної ділянки площею 0,36 га, зони паркування на 20 машиномісць.

Менеджер з продажу розповів, що об'єкт перейшов у власність Альфа-Банку три місяці тому, зараз в ньому продовжує працювати на умовах оренди персонал Промінвестбанку.

«Офіс включає в себе комплекс з трьох будівель, які пов'язані внутрішніми переходами. Продаж кожного будинку окремо поки не розглядається, але можливий. Але тоді спочатку – продаж найбільшої будівлі», — пояснив він.

Передача в оренду площ в будівлі поки що не розглядається. В оголошенні зазначається, що Альфа-Банк готовий надати кредитування покупцеві.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував центральний офіс Промінвестбанку у столиці і ще 15 об'єктів нерухомості, які йому належать, зазначено в ухвалі суду від 10 вересня, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 вересня.

Джерело: Інтерфакс-Україна