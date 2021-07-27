Церковний одяг, масажер для ніг: що кияни губили в київському метро

Від початку року до бюро знахідок метро потрапили 177 речей

Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції «Нивки»

За перше півріччя 2021 року до бюро знахідок київського метро потрапило 177 різних речей. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодні пори року – шарфи, рукавички, шапки, а навесні – парасольки, куртки, наплічники», – йдеться в повідомленні.

Із січня по червень було повернуто 44 загублені речі, решта чекають своїх власників у бюро.

ТОП-5 згуб за перше півріччя 2021 року:

телефони;

бездротові навушники;

валіза з церковним одягом;

масажер для ніг;

санки.

Нагадаємо, що бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції «Нивки» щодня з 08:00 до 17:00 у п'ятницю - з 08:00 до 15:45, субота-неділя – вихідний. Технічна перерва з 12:00 до 12:45. Телефон для довідок (044) 238-43-13.

У метрополітені зазначили, що бюро знахідок приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата.

Документи, знайдені на станціях, передаються працівникам правоохоронних органів. Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.

До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м.

Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями.

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