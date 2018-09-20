Через футбол у Києві закриються три станції метро



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На НСК «Олімпійський» відбудеться матч Ліги Європи між київським «Динамо» и казахською «Астаною»

Київська підземка змінить режим роботи на час проведення футбольного матчу

Сьогодні, 20 вересня, у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» вводиться особливий режим роботи трьох станцій київського метро з 19:00 до 20:00. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Отже:

станція «Олімпійська» не працюватиме;

станція «Площа Льва Толстого» закриється на вхід;

станція «Палац спорту» закриється на вихід.

Крім того, після 21:30 можливе обмеження входу на ці станції.

У метрополітені зазначили, що такі заходи приймаються заради безпеки пасажирів.





Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч Ліги Європи між київським «Динамо» и казахською «Астаною».