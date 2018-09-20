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    Через футбол у Києві закриються три станції метро

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    <p>На НСК &laquo;Олімпійський&raquo; відбудеться матч Ліги Європи між київським &laquo;Динамо&raquo; и казахською &laquo;Астаною&raquo;</p> - Через футбол у Києві закриються три станції метро

    На НСК «Олімпійський» відбудеться матч Ліги Європи між київським «Динамо» и казахською «Астаною»

    Київська підземка змінить режим роботи на час проведення футбольного матчу

    Сьогодні, 20 вересня, у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» вводиться особливий режим роботи трьох станцій київського метро з 19:00 до 20:00. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Отже:

    • станція «Олімпійська» не працюватиме;
    • станція «Площа Льва Толстого» закриється на вхід;
    • станція «Палац спорту» закриється на вихід.

    Крім того, після 21:30 можливе обмеження входу на ці станції.

    У метрополітені зазначили, що такі заходи приймаються заради безпеки пасажирів.


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    Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч Ліги Європи між київським «Динамо» и казахською «Астаною».

     

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