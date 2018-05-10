Через захмарні ціни до фіналу Ліги чемпіонів у Києві перевіряють усі готелі

АМКУ розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг у столиці

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало офіційний моніторинг готелів Києва через інформацію про різке зростання цін перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Київського управління АМКУ Олексій Хмельницький. «Через ажіотаж, спричинений повідомленнями про підняття



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АМКУ розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг у столиці

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало офіційний моніторинг готелів Києва через інформацію про різке зростання цін перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Київського управління АМКУ Олексій Хмельницький.

«Через ажіотаж, спричинений повідомленнями про підняття цін готелів на період проведення фіналу Ліги чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг в столиці», - написав він.

За його словами, наразі дуже рано говорити про можливу змову чи навіть відкриття справи – інформації недостатньо.

«Я, особисто, сподіваюсь, що ціни стабілізуються завдяки ринковим механізмам, адже попит рухає не лише ціною, але і пропозицією. Підняття цін під час спортивних подій – звичайна практика для ринкових відносин, але підняття на сотні відсотків – ненормальна ситуація», - зазначив Хмельницький.

Нагадаємо, у Києві 26 травня пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомлялося, завантаження найбільш популярних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у 5-10 разів.

«Укрзалізниця» пропонує вболівальникам Ліги чемпіонів орендувати кімнати відпочинку без націнки. Фанати можуть зупинитися у лоукост-номерах, вартість проживання в яких становить 200-700 грн залежно від облаштування.

Кияни готові безкоштовно прийняти у себе вдома вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Джерело: Економічна правда