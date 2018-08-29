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    Через зливу у Києві потоп на одній із вулиць (відео)

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    Машини плавають на вулиці Брожка - Через зливу у Києві потоп на одній із вулиць (відео)
    Машини плавають на вулиці Брожка

    На вулиці Володимира Брожка потоп

    Сьогодні, 29 серпня, через зливу у Києві затопило вулицю Володимира Брожка (колишня вулиця Кіровоградська).

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «За традицією, будь-який дощ в Києві супроводжується потопом: цього разу попливла вулиця Кіровоградська», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що жертв і постраждалих немає, машини не потонули.

    Нагадаємо, у КМДА заявили, що регулярні підтоплення в Києві пов'язані, в першу чергу, зі змінами клімату. 

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