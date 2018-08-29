Через зливу у Києві потоп на одній із вулиць (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машини плавають на вулиці Брожка

На вулиці Володимира Брожка потоп

Сьогодні, 29 серпня, через зливу у Києві затопило вулицю Володимира Брожка (колишня вулиця Кіровоградська).

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

«За традицією, будь-який дощ в Києві супроводжується потопом: цього разу попливла вулиця Кіровоградська», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає, машини не потонули.

Нагадаємо, у КМДА заявили, що регулярні підтоплення в Києві пов'язані, в першу чергу, зі змінами клімату.

Читайте також матеріали:

Три потопи за місяць. Київська влада не розуміє масштабів біди, яка насувається

Нинішня міська влада Києва не вміє і не хоче займатися проблемами столиці

Про причини київського потопу