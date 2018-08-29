Через зливу у Києві потоп на одній із вулиць (відео)
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Машини плавають на вулиці Брожка
На вулиці Володимира Брожка потоп
Сьогодні, 29 серпня, через зливу у Києві затопило вулицю Володимира Брожка (колишня вулиця Кіровоградська).
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
«За традицією, будь-який дощ в Києві супроводжується потопом: цього разу попливла вулиця Кіровоградська», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв і постраждалих немає, машини не потонули.
Нагадаємо, у КМДА заявили, що регулярні підтоплення в Києві пов'язані, в першу чергу, зі змінами клімату.
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