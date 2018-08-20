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    Столична влада попередила: потопи в Києві будуть регулярно

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    Наслідки негоди у Києві - Столична влада попередила: потопи в Києві будуть регулярно
    Фото: Володимир Бугаєнко
    Наслідки негоди у Києві

    У КМДА заявили, що підтоплення в Києві відбуваються через зміну клімату

    Регулярні підтоплення в Києві пов'язані, в першу чергу, зі змінами клімату. Про це оголосили на брифінгу Київської міської державної адміністрації щодо наслідків негоди у столиці.

    «Наші консультації з метеорологами говорять про те, що відбувається зміна клімату, і Київ та Україна - не виключення. Такі залпові зливи не будуть вже надзвичайною подією. Ми повинні готуватися, це буде регулярно, однією з ознак літньої пори року», - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    За його словами, потік води який зійшов в район торгового центру «Гулівер» з бульварі Лесі Українки в ніч з 18 на 19 серпня сягав 40 см у глибину, тому дренажна система не впоралася, а воду з торгового центру викачують досі.

    За словами Пантелеєва, у КМДА визнають неспроможність системи прийняття стоків справлятися з такими потоками води, тому опрацьовують її модернізацію.

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    Також міська влада аналізуватиме наслідки зменшення «природних приймачів» - зелених зон - на ситуацію з підтопленнями, працює над переробкою дренажної системи на станції метро «Лівобережна», випробовує нові насосні станції для станції метро «Дорогожичі», інспектує здатність торгових центрів справитися з наслідками негоди.

    Водночас чиновник наголосив, що реакція міської влади та комунальних служб на такі події – «на непоганому рівні», для ліквідації наслідків залучають 50 одиниць техніки та 100 працівників рятувальних служб, тисячу працівників та 300 одиниць техніки комунальних служб. «З реагуванням на наслідки негоди ми справляємося», - наголосив він.

    У КМДА також заперечили можливість водіїв, чиї автомобілі постраждали внаслідок стихії, позиватися до міської влади.

    «Є загальна практика страхових випадків. Ми переконані, що ці події зі зливами - є форс-мажорними обставинами та не передбачаємо відшкодування. Але ми попереджаємо про складні погодні умови. Будемо попереджати про вулиці, які можуть бути підтопленими», - зазначив Пантелеєв.

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    Джерело: ВВС Україна

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