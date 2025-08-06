У Києві випала півмісячна норма опадів: перелік затоплених вулиць

На деяких ділянках столичних доріг є локальні підтоплення

Гідрослужби «Київавтодору» в посиленому режимі ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через залпову зливу. За короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що на деяких ділянках столичних доріг є локальні підтоплення, зокрема на бульварі Миколи Міхновського, вулицях Миколи Драгоманова, Кирилівській, Дегтярівській та на вулиці Митрополита Андрея Шептицького поряд зі станцією метро «Лівобережна».

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Наразі триває ліквідація наслідків стихії. Працівники гідрослужб прибирають воду та чергують біля проблемних ділянок. До робіт залучили 91 одиницю спецтехніки та обладнання: мотопомпи, гідромонітори, пересувні насосні станції тощо.

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Дорожники попередили, що через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок вулиць можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим.

У комунальній корпорації наголошують, що не всі скупчення води є підтопленнями. У багатьох випадках вода стікає самопливом після відкриття решіток зливоприймачів.

У разі виявлення місць підтоплень киянам необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської служби КК «Київавтодор» за тел.: (044) 284-74-19.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза з тропічною зливою. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву. Через сильну зливу та її наслідки в Києві спостерігаються значні затримки у русі громадського транспорту. Зокрема, проблеми виникли на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів. Негода призвела до падіння дерев у різних районах міста.