Головна Київ Новини
search button user button menu button

Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
Негода почала валити дерева по місту
фото: соцмережі

Пасажирів просять враховувати зміни у роботі громадського транспорту при плануванні поїздок

Сьогодні, 6 серпня, через сильну зливу та її наслідки в Києві спостерігаються значні затримки у русі громадського транспорту. За інформацією «Київпастрансу», проблеми виникли на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів, інформує «Главком».

Проблеми з рухом тролейбусів:

  • Рух тролейбусів №№ 43, 43К затримувався на бульварі Міхновського через скупчення води. Станом на 13:49 рух відновлено, але можливі відхилення від графіка.
  • Тролейбуси №№ 17, 19 стоять на вулиці Єреванській з тієї ж причини.
  • На Залізничному шосе затримується рух тролейбусів №№ 15, 38 через скупчення води.

Проблеми з рухом трамваїв:

  • Рух трамваїв №№ 12, 17 на Лісовій трасі зупинено через падіння дерева. Замість них організовано рух автобусів за маршрутом: площа Шевченка – 14-та лінія.
  • Через скупчення води на коліях затримується рух трамваїв №№ 8, 22, 27, 29, 32, 33 на вулиці Хоткевича.
  • Також трамвай № 29 має затримки на вулиці Антіпова через підтоплення колій.
Підписуйтеся на Telegram «Главкома»

Як повідомляють соцмережі, внаслідок зливи у Києві затопило один із тролейбусів.

Комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків негоди. Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза зі зливою. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву.

Теги: Київ громадський транспорт негода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступний поїзд Б12 сполученням Дарниця – Святошин через Почайну прямуватиме без змін
Рух міської електрички відновлено: посадка та висадка відбувається за звичайним графіком
7 липня, 12:08
Річка Сан-Габріель, що розлилася в Джорджтауні, штат Техас
Повінь у Техасі: кількість загиблих перевищила 100, серед них – 28 дітей
8 липня, 08:10
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
Росія завдала комбінованого удару по Києву: наслідки обстрілу (оновлено)
10 липня, 05:31
Ліна Костенко дала інтерв’ю «Радіо Хартія»
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
14 липня, 12:34
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено до 10 вересня (схема)
15 липня, 14:13
За інформацією Бюро, під час аналізу тендерної документації фахівці виявили низку порушень
Ремонт столичного крематорію. Бюро економічної безпеки упередило розтрату 160 млн грн  
18 липня, 09:18
Відео конфлікту, який стався у столичному метро, привернув увагу правоохоронців
Конфлікт у метро: пасажир вдарив дівчину, яка прославляла РФ. Поліція відреагувала
18 липня, 12:32
У Києві встановили пʼятиметровий бюст Шевченка – інсталяцію, з якої можна перенестися до пам'ятників поету в 37 країнах
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
Сьогодні, 13:04
Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження
Затримано чоловіка, який з ножем кидався на перехожих на Подолі (фото)
Вчора, 15:44

Новини

Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)
Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція
Мешканці однієї зі столичних вулиць скаржаться на кіз, які псують автомобілі: петиція
Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)
Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
У Києві з'явилась незвична інсталяція, присвячена Шевченку: реакція соцмереж
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8583
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5862
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4225
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua