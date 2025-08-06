Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту

Пасажирів просять враховувати зміни у роботі громадського транспорту при плануванні поїздок

Сьогодні, 6 серпня, через сильну зливу та її наслідки в Києві спостерігаються значні затримки у русі громадського транспорту. За інформацією «Київпастрансу», проблеми виникли на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів, інформує «Главком».

Проблеми з рухом тролейбусів:

Рух тролейбусів №№ 43, 43К затримувався на бульварі Міхновського через скупчення води. Станом на 13:49 рух відновлено, але можливі відхилення від графіка.

Тролейбуси №№ 17, 19 стоять на вулиці Єреванській з тієї ж причини.

На Залізничному шосе затримується рух тролейбусів №№ 15, 38 через скупчення води.

Проблеми з рухом трамваїв:

Рух трамваїв №№ 12, 17 на Лісовій трасі зупинено через падіння дерева. Замість них організовано рух автобусів за маршрутом: площа Шевченка – 14-та лінія.

Через скупчення води на коліях затримується рух трамваїв №№ 8, 22, 27, 29, 32, 33 на вулиці Хоткевича.

Також трамвай № 29 має затримки на вулиці Антіпова через підтоплення колій.

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Як повідомляють соцмережі, внаслідок зливи у Києві затопило один із тролейбусів.

Комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків негоди. Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза зі зливою. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву.