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В Україні мінлива хмарність: погода на 5 серпня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні мінлива хмарність: погода на 5 серпня
Прогноз погоди на 5 серпня
фото: glavcom.ua

В Карпатах очікується невеликий дощ

У вівторок, 5 серпня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°.

В Карпатах невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман; температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

В Україні мінлива хмарність: погода на 5 серпня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29° у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір». 

Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.

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Теги: погода

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