Затримано чоловіка, який з ножем нападав на перехожих на Подолі (фото)

Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження

За скоєні напади підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Поліцейські затримали гостя столиці, який із ножем нападав на перехожих у центрі Подолу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, фігурант нещодавно приїхав до Києва, оселився у хостелі, та під час відпочинку провокував конфлікти із містянами, у ході яких завдав їм ножових поранень. Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення про пораненого чоловіка на Контрактовій площі. З місця події лікарі госпіталізували потерпілого із проникаючим пораненням живота до лікарні, а поліцейські розпочали пошук підозрюваного.

Правоохоронці показали ніж, вилучений у підозрюваного фото: Національна поліція України

У подальшому правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження 31-річний киянин отримав під час раптового конфлікту із незнайомцем, який після злочину зник у невідомому напрямку. Оперативники та дільничні офіцери поліції за участі працівників кримінального аналізу невдовзі розшукали зловмисника – ним виявився 33-річний мешканець Миколаївської області, який приїхав до столиці на кілька днів.

Поліцейські затримали гостя столиці, який із ножем нападав на перехожих у центрі Подолу фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вилучили знаряддя вчинення злочину та повідомили йому про підозру з ч. 1 ст. 121 – умисне тілесне ушкодження.

Подільський суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці встановили, що фігурант причетний до аналогічного злочину – тоді нападник під час конфлікту порізав ножем чоловікові обличчя. За вказаним фактом зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 3 серпня, на лінію 102 надійшло повідомлення про посягання на життя двох працівників Хустського районного управління поліції у селі Угля Тячівського району. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що оперуповноважені Хустського райуправління виїхали за місцем проживання підозрюваного у хуліганстві 44-річного мешканця села Угля Тячівського району.