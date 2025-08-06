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Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)
У столиці миттєво погіршилася погода
фото: glavcom.ua

Злива супроводжується громом та грозою

Сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза з рясним дощем. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву. Про це повідомляє «Главком».

Небо над Києвом перед грозою. 6 серпня 2025 року
Небо над Києвом перед грозою. 6 серпня 2025 року
фото: glavcom.ua

Злива супроводжується громом та грозою.

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Місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах столиці випав град.

Негода почала валити дерева по місту. Зокрема, біля Південного вокзалу впало дерево, рух транспорту ускладнений.

Негода почала валити дерева по місту
Негода почала валити дерева по місту
фото: Київінформ
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Як повідомляє «Київпастранс», через затоплення доріг затримується громадський транспорт:

  • Тролейбуси № 43, 43К по бульвару Міхновського
  • Тролейбуси № 17, 19 по вул. Єреванська.

Як повідомляють соцмережі, внаслідок зливи у Києві затопило один із тролейбусів.

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Синоптики учора попереджали, що найближчим часом очікується гроза.  

Нагадаємо,  в окремих районах Київської області 6 серпня очікуються град і шквали 15-20 м/с. 

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Як повідомлялося раніше, столиця наприкінці липня три доби поспіль перебувала під впливом негоди. Затяжні зливи, що почалися 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Підтоплення також були зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках. 

Теги: Київ негода гроза

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