Тропічна гроза накрила Київ: місто поринуло у темряву (відео)

Злива супроводжується громом та грозою

Сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза з рясним дощем. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву. Про це повідомляє «Главком».

Небо над Києвом перед грозою. 6 серпня 2025 року фото: glavcom.ua

Злива супроводжується громом та грозою.

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Місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах столиці випав град.

Негода почала валити дерева по місту. Зокрема, біля Південного вокзалу впало дерево, рух транспорту ускладнений.

Негода почала валити дерева по місту фото: Київінформ

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Як повідомляє «Київпастранс», через затоплення доріг затримується громадський транспорт:

Тролейбуси № 43, 43К по бульвару Міхновського

Тролейбуси № 17, 19 по вул. Єреванська.

Як повідомляють соцмережі, внаслідок зливи у Києві затопило один із тролейбусів.

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Синоптики учора попереджали, що найближчим часом очікується гроза.

Нагадаємо, в окремих районах Київської області 6 серпня очікуються град і шквали 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Як повідомлялося раніше, столиця наприкінці липня три доби поспіль перебувала під впливом негоди. Затяжні зливи, що почалися 29 липня, призвели до значного підтоплення вулиць Києва. Підтоплення також були зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

До слова, під час потужної бурі у Києві 22 липня 2025 року, яка наробила багато лиха, постраждала остання дореволюційна споруда на вулиці Котарбінського, 21 – шестиповерховий будинок Евеліни Шмідт. На парадний вхід історичного будинку впало дерево. Внаслідок цього пошкоджено один з останніх уцілілих у місті піддашків на литих фігурних колонках.