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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 31 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 31 липня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів

Сьогодні, 31 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°, на Луганщині сильна спека 35-36°, на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 31 липня
Прогноз погоди на 31 липня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр погода

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