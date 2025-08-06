Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)
Біля Південного вокзалу дерево впало на дорогу, ускладнивши дорожній рух
Сьогодні, 6 серпня, столицю накрила потужна злива з буревієм, що призвела до падіння дерев у різних районах міста. За даними, які надходять від комунальних служб та місцевих мешканців, найбільше постраждав Солом’янський район, а також фіксуються випадки на Дарниці та інших частинах Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
Зокрема, величезне дерево впало прямо на легковий автомобіль, який був припаркований на узбіччі у Донецькому провулку. Внаслідок падіння значно пошкоджено дах та кузов автівки.
Аналогічна ситуація сталась на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі, де дерево впало на припарковані автівки. На місці працює поліція. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
Також під час негоди з корінням вирвало дерево за адресою Олійника, 19.
Ще одне дерево впало біля Південного вокзалу, що призвело до ускладнення руху транспорту.
У дворі на Лейпцизькій також дерево впало на автівки.
На місцях падіння дерев працюють комунальні служби, інформації про постраждалих немає
Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза з тропічною зливою. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву. Через сильну зливу та її наслідки в Києві спостерігаються значні затримки у русі громадського транспорту. Зокрема, проблеми виникли на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів.