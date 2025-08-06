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Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Буревій у Києві повалив кілька дерев, є пошкоджені авто (фото)
Дерево впало на автівку, припарковану на узбіччі у Донецькому провулку
фото: Твій Києв

Біля Південного вокзалу дерево впало на дорогу, ускладнивши дорожній рух

Сьогодні, 6 серпня, столицю накрила потужна злива з буревієм, що призвела до падіння дерев у різних районах міста. За даними, які надходять від комунальних служб та місцевих мешканців, найбільше постраждав Солом’янський район, а також фіксуються випадки на Дарниці та інших частинах Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Зокрема, величезне дерево впало прямо на легковий автомобіль, який був припаркований на узбіччі у Донецькому провулку. Внаслідок падіння значно пошкоджено дах та кузов автівки.

Дерево впало на автівку, припарковану на узбіччі у Донецькому провулку
Дерево впало на автівку, припарковану на узбіччі у Донецькому провулку
фото: Твій Києв

Аналогічна ситуація сталась на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі, де дерево впало на припарковані автівки. На місці працює поліція. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

На вулиці Чорнобильській дерево на автівки
На вулиці Чорнобильській дерево на автівки
фото: Київ оперативний

Також під час негоди з корінням вирвало дерево за адресою Олійника, 19.

Вирване з корінням дерево на вулиці Олійника, 19
Вирване з корінням дерево на вулиці Олійника, 19
фото: Київ Оперативний

Ще одне дерево впало біля Південного вокзалу, що призвело до ускладнення руху транспорту.

Біля Південного вокзалу дерево впало на дорогу
Біля Південного вокзалу дерево впало на дорогу
фото: Київінформ

У дворі на Лейпцизькій також дерево впало на автівки.

У дворі на Лейпцизькій впало дерево
У дворі на Лейпцизькій впало дерево
фото: Київінформ

На місцях падіння дерев працюють комунальні служби, інформації про постраждалих немає

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, столицю накрила сильна гроза з тропічною зливою. Погода різко змінилася: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву. Через сильну зливу та її наслідки в Києві спостерігаються значні затримки у русі громадського транспорту. Зокрема, проблеми виникли на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів.

Теги: Київ негода дороги автомобіль

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