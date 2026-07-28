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Львів стає недоступним? Оренда квартир різко подорожчала

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Львів стає недоступним? Оренда квартир різко подорожчала
За останній рік ціни на житло у Львові зросли майже на третину, а знайти квартиру дешевше стає дедалі складніше
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Зняти однокімнатну квартиру у Львові сьогодні коштує в середньому 23 тис. грн

У Львові продовжує стрімко дорожчати житло. Місто залишається одним із головних напрямків для переселенців і релокованого бізнесу як відносно безпечний регіон подалі від лінії фронту, тож попит на довгострокову оренду не спадає навіть у літні місяці.

«Главком» проаналізував актуальні дані про вартість оренди квартир у Львові та з'ясував, наскільки за рік змінилися ціни та чи стало орендоване житло доступніше.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові в липні 2026

Зняти однокімнатну квартиру у Львові сьогодні коштує в середньому 23 тис. грн – це на 28% більше, ніж рік тому. Двокімнатні помешкання подорожчали теж на 28% – до 27 тис. грн. Трикімнатне житло зросло в ціні на 25%, до 32 тис. грн.

Окремо аналітики фіксують, яку частку зарплати українці віддають за оренду у Львові: показник сягнув 69% – це один із найвищих рівнів орендного навантаження серед міст. Рік тому ця частка становила 66%, а на початку 2026-го опускалася до 60%, тобто лише за пів року вона підскочила на 9 відсоткових пунктів.

Частка зарплати, яку «з'їдає» оренда житла у Львові
Частка зарплати, яку «з'їдає» оренда житла у Львові
графіка: ЛУН

Швидкість здачі квартир в оренду теж свідчить про високий попит: у середньому квартира знаходить орендаря за 11 днів. Це трохи довше, ніж рік тому (9 днів), але швидше, ніж на початку року, коли пошук займав 12 днів.

Попит залишається високим: квартири здають менш ніж за два тижні
Попит залишається високим: квартири здають менш ніж за два тижні
графіка: ЛУН

Чому оренда у Львові дорожчає

Головним чинником, що підганяє ціни вгору, аналітики ринку нерухомості називають саме статус Львова як відносно безпечного регіону. Місто розташоване на заході країни, поблизу кордону з ЄС, і має нижчий рівень ризиків порівняно з прифронтовими та центральними областями, тож попит на довгострокову оренду тут залишається стабільно високим.

Це підтверджує й статистика переселення: станом на 2026 рік у Львівській області зареєстровано понад 201 тис. внутрішньо переміщених осіб – один із найвищих показників серед областей країни. Додатковий тиск на ринок створює й бізнес, який релокувався до заходу країни: разом із компаніями сюди переїжджають їхні співробітники, яким також потрібне житло поблизу нового місця роботи.

У результаті пропозиція довгострокової оренди у Львові скорочується, а ціни продовжують зростати практично в усіх сегментах – тенденція, яка навряд чи зміниться, доки безпекова ситуація в інших регіонах залишається нестабільною.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Різниця між найдорожчим і найдешевшим районами для оренди однокімнатного житла сягає понад 6 тис. грн на місяць.

  • Шевченківський – 24 800 грн. Найдорожчий район для оренди однокімнатного житла в місті.
  • Сихівський – 23 000 грн. Другий за вартістю район.
  • Франківський – 22 500 грн. Ціна близька до середньоміської.
  • Залізничний – 22 100 грн. Так само тримається на рівні Франківського району.
  • Личаківський – 21 200 грн. Помітно доступніший варіант порівняно з лідерами рейтингу.
  • Галицький – 18 000 грн. Найдоступніший район для оренди однокімнатного житла, попри статус історичного центру міста.
Де у Львові найдорожче орендувати однокімнатну квартиру
Де у Львові найдорожче орендувати однокімнатну квартиру
графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди однокімнатних квартир у Львові

Рік тому, влітку 2025-го, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становила близько 17 500 грн. На початку 2026 року вона незначно подорожчала – 18 тис. грн. Проте за весну та початок літа ринок пришвидшився: у червні 2026-го ціна зросла до 20 300 грн, а станом на липень 2026 року медіанна вартість сягнула 22 500 грн. Таким чином, за останні пів року сегмент подорожчав на 25%, а лише за останній місяць – ще на 11%.

Як дорожчала оренда однокімнатних квартир у Львові
Як дорожчала оренда однокімнатних квартир у Львові
графіка: ЛУН

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

У сегменті двокімнатного житла розрив між районами ще помітніший.

  • Шевченківський – 31 500 грн. Найдорожчий район для оренди двокімнатного житла в місті.
  • Сихівський – 27 000 грн. Другий за вартістю район.
  • Франківський – 25 800 грн. Третій за вартістю, ціна близька до середньоміської.
  • Галицький – 24 800 грн. Один з найдешевших районів для оренди двокімнатного житла.
  • Личаківський – 24 800 грн. Ціна оренди в цій місцевості на сім тисяч менша, ніж у найдорожчому районі.
  • Залізничний – 24 800 грн. Разом із Галицьким і Личаківським ділить статус найдешевшого району для оренди двокімнатного житла.
Вартість оренди двокімнатних квартир у районах Львова
Вартість оренди двокімнатних квартир у районах Львова
графіка: ЛУН

Динаміка цін оренди двокімнатних квартир у Львові

У липні 2025 року медіанна ціна оренди двокімнатної квартири становила приблизно 21 100 грн. На початку 2026-го вона навіть трохи просіла – до 20 500 грн. Проте вже до червня 2026-го ринок відновився й обігнав торішні показники, піднявшись до 24 800 грн, а в липні 2026-го ціна сягнула 27 000 грн. У результаті за рік сегмент подорожчав на 28%, а за останні пів року – аж на 31,8%. За останній місяць вартість двокімнатної квартири зросла ще на 9%.

Динаміка цін на двокімнатні квартири за останній рік
Динаміка цін на двокімнатні квартири за останній рік
графіка: ЛУН

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

Рік тому медіанна ціна оренди трикімнатної квартири в оголошеннях становила близько 25 300 грн, а на початку 2026 року – 25 100 грн. У червні трикімнатну квартиру можна було зняти за 29 100 грн, а станом на липень 2026-го вартість зросла до 31 500 грн. Таким чином, за рік сегмент подорожчав на 24,5%, за останні пів року – на 25,5%, а за останній місяць піднявся ще на 8,2%.

Проте у сегменті трикімнатного житла наразі фіксується замало оголошень для розрахунку медіанної ціни в жодному з районів міста. Це свідчить про те, що велике житло у Львові здають в оренду значно рідше, ніж одно- та двокімнатне, і оцінити вартість можна лише в середньому по місту.

Оренда трикімнатних квартир також дорожчає, але повільніше
Оренда трикімнатних квартир також дорожчає, але повільніше
графіка: ЛУН

«Главком» виділив головні тренди львівського ринку нерухомості:

  • Високе орендне навантаження. Українці віддають за оренду однокімнатної квартири 69% зарплати – це суттєво більше, ніж фіксували аналогічні показники в Одесі (48%) чи Дніпрі (42%).
  • Шевченківський – серед лідерів за вартістю в обох сегментах. Район стабільно тримається у верхній ціновій категорії як для одно-, так і для двокімнатного житла.
  • Історичний центр – не завжди найдорожчий. Галицький район, попри статус туристичного та історичного осердя міста, показує одні з найдоступніших цін в сегменті однокімнатних квартир.
  • Велике житло дорожчає повільніше. Трикімнатні квартири показали найменший приріст ціни за півроку серед усіх кімнатностей, хоча даних по районах для цього сегмента поки не вистачає.

У липні 2026 року оренда житла у Львові продовжила дорожчати в усіх сегментах. Поки місто зберігає статус одного з найспокійніших обласних центрів країни, притік переселенців і релокованого бізнесу навряд чи ослабне, а отже й пропозиція вільного житла продовжуватиме скорочуватися. Експерти не очікують суттєвого здешевлення оренди у Львові найближчим часом – швидше навпаки, розрив між зарплатами і вартістю житла може ще збільшитися.

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Теги: Львів квартира оренда нерухомість

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