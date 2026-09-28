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Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Втретє за тиждень. Окупанти знов атакували завод фармкомпанії «Дарниця»
Знищені під час російської атаки медикаменти фармацевтичної компанії «Дарниця»
фото: Катерина Загорій/Facebook

Співвласниця компанії підкреслила, що подробиць щодо наслідків влучання та стану підприємства не оприлюднюватимуть з міркувань безпеки

У понеділок, 28 вересня, російські окупанти знову завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» в Києві. Про це повідомила членкиня Стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця» та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій, інформує «Главком».

Загорій наголосила, що внаслідок ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

«Сьогодні, у понеділок, 28 вересня, Росія знову завдала удару по фармацевтичному заводу «Дарниця». Найважливіше: постраждалих немає. Всі живі. Важко звикнути до думки, що місце, куди люди щодня приходять працювати і виробляти ліки для інших людей, знову стає ціллю», – написала вона.

Співвласниця компанії підкреслила, що подробиць щодо наслідків влучання та стану підприємства не оприлюднюватимуть з міркувань безпеки, а також закликала дотримуватися суворої інформаційної гігієни.

«Про наслідки удару і стан заводу деталей не публікуємо. Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць ніде і всіх просити про інформаційну гігієну. Не допомагаймо ворогу оцінювати результат його ударів. Сьогодні головне, що всі живі. І тиша про все інше», – підкреслила Катерина Загорій.

Нагадаємо, росіяни вже атакували завод 23 вересня. Тоді членкиня Стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця» та співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій заявила, що компанія продовжить виробництво ліків, хоча можливі затримки у графіку.

Зранку 26 вересня російські війська знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії «Дарниця». Постраждалих унаслідок атаки немає. Представники компанії закликали дотримуватися інформаційної тиші та не поширювати фото й відео з місця удару, а також інформацію про його точну локацію та наслідки. У «Дарниці» наголосили, що такі дані можуть допомогти російським військам оцінити результати атаки.

Раніше, 3 вересня, росіяни повністю знищили склад лікарських засобів компанії «Аптека доброго дня». Унаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України. 

Крім цього, окупанти двічі атакували склад фармацевтичної компанії Teva в Україні. Компанія запевнила, що робить усе можливе для збереження доступу українських пацієнтів до необхідних ліків.

Теги: Київ обстріл

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