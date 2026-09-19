«Ціль номер один для Росії». Лідер уряду Чечні у вигнанні назвав небезпечний об’єкт у Києві

Закаєв зазначає, що чеченський уряд у вигнанні нагороджує бійців та надає їм військові звання

Закаєв: «Мене попереджали і попереджають, що офіс нашого уряду у Києві перебуває під абсолютним прицілом»

У Києві працює офіс представництва чеченського уряду у вигнанні, , і сьогодні він – ціль номер один для Росії. Однак, попри постійну загрозу російського удару, установа продовжує вирішувати воєнні та гуманітарні питання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів лідер чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв.

«Мене попереджали і попереджають, що офіс у Києві перебуває під абсолютним прицілом, і єдина причина, чому його досі не розбомбили, – те, що удар чекають нанести саме тоді, коли я перебуватиму всередині. Тому Служба безпеки України, яка займається моєю охороною, дуже серйозно відстежує цей момент і до мінімуму обмежує мою присутність безпосередньо в офісі, поки зберігається така загроза. Але незалежно від цього офіс функціонує, і найголовніше – представники працюють там щодня», – пояснив Ахмед Закаєв.

За його словами, київський офіс займається воєнними, гуманітарними та інформаційними питаннями. Нещодавно до роботи представництва долучився заступник міністра інформації, преси і зв’язку чеченського уряду, який постійно перебуває в Україні.

Також із київським офісом пов’язані міністр оборони Чеченської Республіки Ічкерія, інші чеченські підрозділи та правозахисні організації, з якими співпрацює уряд у вигнанні.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві сталася збройна сутичка між співробітниками СБУ та бійцями спецпідрозділу ГУР МО «Тимур». Конфлікт виник під час слідчих дій біля будинку заступника командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степана Каплунова, якого напередодні затримала Служба безпеки України.

За версією слідства, Каплунов причетний до підготовки замаху на замовлення ФСБ РФ. Ціллю мав стати один із лідерів російського опозиційного руху під час його візиту до Києва на День Незалежності. Пізніше «Главком» з’ясував, що ймовірною жертвою замаху мав стати Ахмед Закаєв – голова Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні (очолює уряд з 2007 року).

Ахмед Закаєв є учасником обох чеченських війн, колишнім міністром культури та закордонних справ Ічкерії. Він понад 20 років живе за межами РФ через політичне переслідування та заявляє про регулярні спроби Москви ліквідувати його. Наразі політик підтримує Україну у війні проти Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні на базі військових підрозділів, які беруть участь у війні проти Росії, триває активне формування майбутніх Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія.