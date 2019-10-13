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    На Вінниччині затримали на хабарі прикордонника

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    На Вінниччині затримали на хабарі прикордонника

    За «винагороду» інспектор сприяв громадянам у порушені прикордонного режиму на державному кордоні та правил рибальства на прикордонній річці Дністер

    Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України спільно з Управлінням внутрішньої та власної безпеки «Південь» Держприкордонслужби України та Терупралінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, затримали «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди дільничного інспектора прикордонної служби.

    Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

    Встановлено, що дільничний інспектор відділу прикордонної служби «Ямпіль» Могилів-Подільського прикордонного загону налагодив злочинну схему систематичних поборів.

    За «винагороду» він сприяв громадянам у порушені прикордонного режиму на державному кордоні та правил рибальства на прикордонній річці Дністер.

    В обмін на хабарі він не притягав порушників до адміністративної відповідальності.

    Наразі предмет злочину вилучено. Затриманому сержанту-прикордоннику планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Також до суду буде скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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