Чоловік, який влаштував стрілянину у магазині на Обухівщині, отримав підозру

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

Поліція Київщини повідомила про підозру стрільцю, який поранив двох осіб з автомата. Тепер зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Поліцейські оперативно затримали раніше 36-річного судимого зловмисника.

«Слідчі Київщини повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, 22 вересня Нацполіція поінформувала, що на Обухівщині чоловік влаштував стрілянину в магазині. Невідомий зайшов у магазин на Обухівщині й розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік. Пораненим медики надали допомогу.

22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку.