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На Харківщині внаслідок обстрілу РФ поранено трьох поліцейських

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Харківщині внаслідок обстрілу РФ поранено трьох поліцейських
Двох поліцейських шпиталізавали з численними пораненнями, ще один працівник поліції звернувся до медиків самостійно
фото з відкритих джерел

Росіяни здійснили обстріл селища Вовчанської громади близько 08:10

Троє працівників поліції дістали поранення внаслідок обстрілу російськими військами селища Старий Салтів Харківської області у понеділок, 23 вересня. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл селища Вовчанської громади близько 08:10. Попередньо, вони атакували ракетами «Торнадо-С» та касетними боєприпасами.

Загалом було зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів.

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє поліцейських 38 та 33 роки. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували. Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно.

Також пошкоджені службові автомобілі.

Нагадаємо, учора окупанти обстріляли Харків авіабомбами. Кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини.  Атака була здійснена авіабомбою ФАБ-250 по багатоповерхівці, де спали десятки мешканців.

До слова, триває 943-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна обстріл Харківщина поліція

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