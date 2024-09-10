Німеччина вводить контроль на всіх сухопутних кордонах: причина

Федеральна поліція країни розгорне весь спектр стаціонарних і мобільних пунктів прикордонної поліції на сухопутних кордонах Німеччини

Раніше тимчасовий прикордонний контроль діяв з Австрією (з 2015 року), Швейцарією, Чехією та Польщею (з жовтня 2023)

Німеччина наступного тижня запроваджує контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН.

Тимчасовий внутрішній (у Шенгенському просторі) прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини почне діяти з 16 вересня 2024 року для посилення внутрішньої безпеки та зменшення нелегальної міграції.

Новим у цьому розпорядженні є запровадження контролю на кордонах з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данія. Термін – шість місяців.

Як повідомлялось, уже діє тимчасовий прикордонний контроль з Австрією (з 2015 року), Швейцарією, Чехією та Польщею (з жовтня 2023). Він також запроваджувався на пів року, але потім постійно продовжувався.

«Ми поширимо наш тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони Німеччини… Ми зміцнюємо внутрішню безпеку за допомогою конкретних дій і продовжуємо наш жорсткий курс проти нелегальної міграції… Це необхідно, поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС за допомогою нової Спільноєвропейської системи надання притулку та інших заходів», – зазначила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, коментуючи свій наказ.

На переконання Фезер, такий крок, зокрема, посилить захист від таких загроз, як ісламістський терор і серйозна транскордонна злочинність. Це також має на меті запобігти шляхам контрабандистів людьми.

Таким чином, федеральна поліція може розгорнути весь спектр стаціонарних і мобільних пунктів прикордонної поліції на всіх сухопутних кордонах Німеччини. Перевірки з боку прикордонної поліції здійснюються залежно від поточної ситуації та в співпраці з колегами у відповідних країнах.

До слова, Німеччина не планує відігравати посередницьку роль між Україною та РФ у питанні транзиту газу. Про це заявила речниця Мінекономіки ФРН Зузанне Унград.

Як стало відомо, за даними Федерального бюро розслідувань США, Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.

Також Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.