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На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото)
Правоохоронці склали на керманича протокол
фото: Національна поліція України

Чоловік випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв

У селі Олешин Хмельницької області затримано чоловіка, який розстріляв два службових авто, поранив поліцейського та цивільного. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що чоловік випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв.

На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото) фото 1

«Подія сталася 14 вересня, близько першої години ночі, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години», – йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото) фото 2

Спочатку поліцейські з’ясовували, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та склали на нього протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

Національна поліція зауважує, що згодом чоловік повернувся до місця події з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців: «Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу».

На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото) фото 3

Нагадаємо, що раніше СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів-провокаторів, які виконували «замовлення» спецслужб РФ у Києві. Палії різного віку, місця проживання та статку, проте їх всіх об’єднувало одне – бажання легкої наживи та готовність продати російським загарбникам картинку розхитаного українського суспільства. Частину грошей, яку зловмисникам все ж заплатили, вони розміняли на перспективу провести у в’язниці наступні вісім років свого життя.

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Теги: поліція зброя Україна Національна поліція України Хмельниччина

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