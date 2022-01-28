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    Невідомі побили вікна генконсульства України в Гамбурзі

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    У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі - Невідомі побили вікна генконсульства України в Гамбурзі
    У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі
    фото з відкритих джерел

    Німецька поліція розслідує нічний напад на консульство

    Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції через пошкодження будівлі невідомими.

    «У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі. Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар», – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.

    Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

    У МЗС зауважили, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

    Генконсульство продовжує працювати в штатному режимі.

    Додамо, що Німеччина залишає дипломатів в Україні.

    Як відомо, наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

    Разом з тим країни ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

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    Теги: МЗС дипломатія Німеччина напад
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    Невідомі побили вікна генконсульства України в Гамбурзі