Невідомі побили вікна генконсульства України в Гамбурзі

У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі

У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі

Німецька поліція розслідує нічний напад на консульство

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції через пошкодження будівлі невідомими.

«У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі. Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар», – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У МЗС зауважили, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

Генконсульство продовжує працювати в штатному режимі.

Додамо, що Німеччина залишає дипломатів в Україні.

Як відомо, наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Разом з тим країни ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

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