Невідомі побили вікна генконсульства України в Гамбурзі
Німецька поліція розслідує нічний напад на консульство
Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції через пошкодження будівлі невідомими.
«У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі. Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар», – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.
Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
У МЗС зауважили, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.
Генконсульство продовжує працювати в штатному режимі.
Додамо, що Німеччина залишає дипломатів в Україні.
Як відомо, наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.
Разом з тим країни ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.