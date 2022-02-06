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    У центрі Одеси невідомі поранили ножем молодого хлопця

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    В Одесі невідомі поранили ножем молодого хлопця - У центрі Одеси невідомі поранили ножем молодого хлопця
    В Одесі невідомі поранили ножем молодого хлопця
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Між невідомими та постраждалим виникла сварка, яка переросла у бійку

    В центрі Одеси невідомі завдали ножового поранення молодій людині 1996 року народження. Про це повідомлє місцеве видання «Думська».

    Як повідомили виданню джерела в поліції, пригода сталася біля нічного клубу «Трумен», на Пушкінській, 73, близько другої години ночі.

    Між невідомими та постраждалим виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті хлопця було поранено ножем у груди.

    Відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Поліція розшукує причетних до нападу.

    Раніше у Дарницькому районі Києва 27 січня в під'їзді житлового будинку невідомий кілька разів ударив ножем місцевого мешканця. Від отриманих поранень киянин помер на місці події.

    В Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю.

    Нагадаємо, одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

    Теги: кримінал Одеса поліція злочин
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    У центрі Одеси невідомі поранили ножем молодого хлопця