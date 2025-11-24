Головна Київ Новини
У Києві нетверезий чоловік розтрощив алкогольний відділ супермаркету (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На підлозі супермаркету утворилося озеро з алкоголю
фото: поліція Києва/Facebook

Затриманому дебоширу загрожує до п’яти років обмеження волі

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, намагався викрасти у одному із супермаркетів пляшку з алкоголем, а коли йому завадили – розтрощив товар у магазині. За скоєне порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Чоловік розбив та поскидав з полиць пляшки з алкоголем.
фото: поліція Києва/Facebook

«До Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення від адміністраторки магазину, яка повідомила про те, що один з покупців виражається нецензурною лайкою, а також б’є та скидає з полиць пляшки з алкоголем», – повідомили у поліції.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 39-річний місцевий мешканець намагався вкрасти пляшку алкоголю, це помітив охоронець магазину та зробив йому зауваження, через що чоловік почав кричати, скидати пляшки на підлогу та навмисно їх бити.

На підлозі супермаркету утворилося озеро з алкоголю
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські затримали дебошира в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі
фото: поліція Києва/Facebook

Дізнавачі оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали 21-річного молодика, який у нетверезому стані розтрощив чужий автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки. Згодом молодик пояснив, що пошкодив чужий транспортний засіб, оскільки не контролював себе через надмірне вживання алкоголю». Дізнавачі Дніпровського управління поліції Києва оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку.

