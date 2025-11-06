Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження
фото з відкритих джерел

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

У Бучі правоохоронці повідомили про підозру 18-річному чоловіку, який побив перехожого та здійснив постріли з пістолета після того, як отримав зауваження щодо неприпустимої поведінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався, коли зловмисник разом із двома знайомими знаходився в одному з пішохідних переходів міста та справляв фізіологічні потреби на стіни переходу.

Коли повз проходив чоловік і зробив зауваження, нападник у відповідь почав бити потерпілого кулаками та ногами по обличчю та тулубу, а потім здійснив постріл із пістолета. Після того, як постраждалий вийшов на вулицю, зловмисник наздогнав його, двічі вистрілив у повітря, наказав лягти на землю і продовжив побиття.

Після скоєного нападник втік, але поліцейські оперативно встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих. 

До слова, у Броварах поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину у повітря у одному із закладів міста. 

Читайте також:

Теги: стрілянина Буча Київщина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні ввечері, а також протягом ночі та вранці 6 листопада на території Київщини та міста Києва очікується густий туман
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Вчора, 16:40
У РФ і Криму людей карають за виконання та прослуховування українських пісень
Росія переслідує людей за українську музику з початку війни
4 листопада, 20:17
Напад стався в суботу, коли чоловік напав на пасажирів поїзда, що прямував до Лондона
Різанина у лондонському потязі: підозрюваного взяли під варту
4 листопада, 04:33
Окупанти атакували Київщину
Ворожа атака дронами на Київщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки та автівки
30 жовтня, 03:10
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
28 жовтня, 15:21
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
У Броварах загорівся будинок після атаки РФ
22 жовтня, 02:35
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
14 жовтня, 08:20
Атіс Клімовичс: Я бачив тіла чеченських бійців, які москалі підкинули під мечеть
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
14 жовтня, 05:00
Внаслідок ДТП, 35-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)
9 жовтня, 14:18

Кримінал

У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження
У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
НАБУ і САП повідомили про підозру заступниці керівника філії «Енергоатома»
НАБУ і САП повідомили про підозру заступниці керівника філії «Енергоатома»
Обшук у співробітника НАБУ: Офіс генпрокурора зробив заяву (оновлено)
Обшук у співробітника НАБУ: Офіс генпрокурора зробив заяву (оновлено)
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»
Схема ухилення від мобілізації: правоохоронці викрили підполковника Міноборони
Схема ухилення від мобілізації: правоохоронці викрили підполковника Міноборони

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua