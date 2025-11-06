У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

У Бучі правоохоронці повідомили про підозру 18-річному чоловіку, який побив перехожого та здійснив постріли з пістолета після того, як отримав зауваження щодо неприпустимої поведінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався, коли зловмисник разом із двома знайомими знаходився в одному з пішохідних переходів міста та справляв фізіологічні потреби на стіни переходу.

Коли повз проходив чоловік і зробив зауваження, нападник у відповідь почав бити потерпілого кулаками та ногами по обличчю та тулубу, а потім здійснив постріл із пістолета. Після того, як постраждалий вийшов на вулицю, зловмисник наздогнав його, двічі вистрілив у повітря, наказав лягти на землю і продовжив побиття.

Після скоєного нападник втік, але поліцейські оперативно встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих.

До слова, у Броварах поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину у повітря у одному із закладів міста.