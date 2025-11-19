Головна Київ Новини
search button user button menu button

Псевдоправоохоронець викрав кардіолога та вимагав $2 млн: що вирішив суд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Псевдоправоохоронець викрав кардіолога та вимагав $2 млн: що вирішив суд
Суд визнав винним чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби змусив столичного кардіолога сісти до авто, а потім разом зі спільником вимагав у нього велику суму грошей
фото: Національна поліція України/Facebook

Жертвою злочину став 66-річний лікар-кардіолог, який обіймав посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень

У Києві до 10 років ув’язнення засудили псевдоправоохоронця, який викрав лікаря-кардіолога та під погрозою вбивства вимагав у нього $2 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За доказами слідчих суд визнав винним чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби змусив столичного кардіолога сісти до авто, а потім разом зі спільником вимагав у нього велику суму грошей. Не отримавши бажаного, зловмисник відібрав у потерпілого 15 тис. грн готівки.

Як повідомили у поліції, подія сталася у березні 2024 року у Солом'янському районі столиці. Один зі свідків, який бачив, як невідомі силоміць посадили літнього чоловіка в транспортний засіб й поїхали в невідомому напрямку, зателефонував у поліцію. Оперативники встановили що до вчинення злочину причетні двоє мешканців столиці, 1970 та 1979 років народження.

У ході слідства правоохоронці з’ясували, що жертвою злочину став 66-річний лікар-кардіолог, який обіймав посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень. Фігуранти підійшли до чоловіка на вулиці та, представившись співробітниками правоохоронного органу, силою посадили у своє авто. Надалі ділки одягнули чоловіку на голову чорний мішок та, погрожуючи вбивством, почали вимагати у киянина $2 млн. Не отримавши бажаного, зловмисники забрали 15 тис. грн готівкою та відпустили потерпілого.

«Головний фігурант – 55-річний мешканець Києва – заздалегідь підготувався до злочину: зібрав інформацію про лікаря, а під час нападу показав потерпілому підроблене службове посвідчення. Оперативники затримали його у порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків були вилучені транспортні засоби, якими користувалися нападники, рації, засоби зв’язку та зброя», – йдеться у повідомленні.

Речові докази, вилучені під час обшуку
Речові докази, вилучені під час обшуку
фото: Національна поліція України/Facebook

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, оголосили ділкам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 189 – вимагання.

Наразі, Солом’янський районний суд визнав основного фігуранта винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судовий розгляд щодо його спільника наразі триває.

Раніше трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України). За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Теги: лікар викрадення Київ зброя вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовцям евакуйованої влади Сєвєродонецька вдалося розтратити 5,5 млн грн
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
21 жовтня, 10:24
У столиці тривога тривала понад шість годин
У столиці тривога тривала понад шість годин
30 жовтня, 07:18
ЄС розглядає заборону етанолу в дезінфікуючих засобах для рук через побоювання щодо раку
Лікарні під загрозою? Потенційна заборона етанолу в ЄС викликала тривогу серед науковців
21 жовтня, 12:47
У Києві тривога тривала 17 хвилин
У Києві тривога тривала 17 хвилин
21 жовтня, 18:10
Пожежа у будинку у Києві
У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ
26 жовтня, 07:35
Француженці загрожують щоденні виплати €150, якщо її улюбленець не припинить ходити до сусідів
У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів
6 листопада, 09:55
У столиці через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
30 жовтня, 16:22
Київ звільнив багатодітні сім'ї від оплати харчування дітей у дитсадках
Безкоштовне харчування дітей у садках Києва: хто має право на пільгу та як її оформити
7 листопада, 11:30
У Києві затримується рух громадського транспорту через обстріл: перелік (оновлено)
У Києві затримується рух громадського транспорту через обстріл: перелік (оновлено)
14 листопада, 07:38

Новини

Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua