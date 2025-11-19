Псевдоправоохоронець викрав кардіолога та вимагав $2 млн: що вирішив суд

Суд визнав винним чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби змусив столичного кардіолога сісти до авто, а потім разом зі спільником вимагав у нього велику суму грошей

Жертвою злочину став 66-річний лікар-кардіолог, який обіймав посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень

У Києві до 10 років ув’язнення засудили псевдоправоохоронця, який викрав лікаря-кардіолога та під погрозою вбивства вимагав у нього $2 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За доказами слідчих суд визнав винним чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби змусив столичного кардіолога сісти до авто, а потім разом зі спільником вимагав у нього велику суму грошей. Не отримавши бажаного, зловмисник відібрав у потерпілого 15 тис. грн готівки.

Як повідомили у поліції, подія сталася у березні 2024 року у Солом'янському районі столиці. Один зі свідків, який бачив, як невідомі силоміць посадили літнього чоловіка в транспортний засіб й поїхали в невідомому напрямку, зателефонував у поліцію. Оперативники встановили що до вчинення злочину причетні двоє мешканців столиці, 1970 та 1979 років народження.

У ході слідства правоохоронці з’ясували, що жертвою злочину став 66-річний лікар-кардіолог, який обіймав посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень. Фігуранти підійшли до чоловіка на вулиці та, представившись співробітниками правоохоронного органу, силою посадили у своє авто. Надалі ділки одягнули чоловіку на голову чорний мішок та, погрожуючи вбивством, почали вимагати у киянина $2 млн. Не отримавши бажаного, зловмисники забрали 15 тис. грн готівкою та відпустили потерпілого.

«Головний фігурант – 55-річний мешканець Києва – заздалегідь підготувався до злочину: зібрав інформацію про лікаря, а під час нападу показав потерпілому підроблене службове посвідчення. Оперативники затримали його у порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків були вилучені транспортні засоби, якими користувалися нападники, рації, засоби зв’язку та зброя», – йдеться у повідомленні.

Речові докази, вилучені під час обшуку фото: Національна поліція України/Facebook

Тоді слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, оголосили ділкам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 189 – вимагання.

Наразі, Солом’янський районний суд визнав основного фігуранта винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судовий розгляд щодо його спільника наразі триває.

Раніше трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України). За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.