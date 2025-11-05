Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)

Кошеня забрали в родини ще до рішення суду

Кіт зі Львівщини, якого фломастерами розмалювала дитина перебуває у безпеці. Тварину вилучили у господарів та передали зооволонтерам. Про це повідомила голова ГО «Зелена сила» та зоозахисниця Андріана Байло для «Суспільне. Львів», повідомляє «Главком».

Зооволонтерка також розповіла, що кошеня відмили від фарби. «Йому три місяці. Імені він не має. У тій родині, це видно з відео, котик був млявим, не мав сили рятуватися та опиратися. Воно, бідне, терпіло. Зараз кошеня бігає, їсть, бавиться з іншим кошеням», – повідомила Андріана Байло.

Тепер кошеня перебуває в притулку та чекає у майбутньому на нову люблячу родину. Але спочатку волонтери мають дочекатися рішення суду, щоби почати шукати для кота нових господарів.

Зоозахисниця зауважила, що подібний випадок, а саме вилучення тварини ще до рішення суду, доволі рідкісне. А на Львівщині – це вперше. «Практика вилучення тварин до рішення суду не дуже часта. Хоча є багато таких випадків, коли тварини потребують вилучення. Але насправді це нечасто відбувається, тому що немає притулків, поліції важко розпочати цей процес, щоби вилучати до рішення суду. Досі ми чекали, поки суд вживе заходів. А щоб до рішення суду, то це вперше. Хоча родина добровільно віддала кошеня поліції», – прокоментувала зоозахисниця.

У поліції Львівщини повідомили, що на батька дитини, яка розмалювала кота, склали два адміністративні протоколи, передбачені ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, це штраф до 1700 грн, та ч.1 ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення) зі штрафом 5100 грн.

Нещодавно мережею поширилося відео, на якому дитина силою тримала кота та розмальовувала його фломастерами. На це відреагувала поліція та зоозахисники. За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, що кіт перебував у страху. Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини. Також вона зауважила, що провела бесіду з донькою щодо правильного поводження з тваринами.