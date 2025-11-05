Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)
На батька дитини, яка розмалювала кота, склали два адміністративні протоколи
колаж: ТСН

Кошеня забрали в родини ще до рішення суду

Кіт зі Львівщини, якого фломастерами розмалювала дитина перебуває у безпеці. Тварину вилучили у господарів та передали зооволонтерам. Про це повідомила голова ГО «Зелена сила» та зоозахисниця Андріана Байло для «Суспільне. Львів», повідомляє «Главком».

Зооволонтерка також розповіла, що кошеня відмили від фарби. «Йому три місяці. Імені він не має. У тій родині, це видно з відео, котик був млявим, не мав сили рятуватися та опиратися. Воно, бідне, терпіло. Зараз кошеня бігає, їсть, бавиться з іншим кошеням», – повідомила Андріана Байло.

Тепер кошеня перебуває в притулку та чекає у майбутньому на нову люблячу родину. Але спочатку волонтери мають дочекатися рішення суду, щоби почати шукати для кота нових господарів.

Зоозахисниця зауважила, що подібний випадок, а саме вилучення тварини ще до рішення суду, доволі рідкісне. А на Львівщині – це вперше. «Практика вилучення тварин до рішення суду не дуже часта. Хоча є багато таких випадків, коли тварини потребують вилучення. Але насправді це нечасто відбувається, тому що немає притулків, поліції важко розпочати цей процес, щоби вилучати до рішення суду. Досі ми чекали, поки суд вживе заходів. А щоб до рішення суду, то це вперше. Хоча родина добровільно віддала кошеня поліції», – прокоментувала зоозахисниця.

У поліції Львівщини повідомили, що на батька дитини, яка розмалювала кота, склали два адміністративні протоколи, передбачені ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, це штраф до 1700 грн, та ч.1 ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення) зі штрафом 5100 грн.

Нещодавно мережею поширилося відео, на якому дитина силою тримала кота та розмальовувала його фломастерами. На це відреагувала поліція та зоозахисники. За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, що кіт перебував у страху. Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини. Також вона зауважила, що провела бесіду з донькою щодо правильного поводження з тваринами.

Читайте також:

Теги: Львівщина тварини поліція знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів
Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів
6 жовтня, 03:23
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
Кіт сидів біля дороги, потім відбіг і сів на лавку, де його і зловили військові
«Мобілізованого» на Київщині кота повернуто власникам
6 жовтня, 09:33
Після нападу зловмисник намагався втекти, але впав і зламав ногу
П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу
15 жовтня, 08:59
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
Вирощений канабіс чоловіки сушили та готували для подальшого продажу
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
31 жовтня, 10:34
Кіт, який привернув увагу військових
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
1 листопада, 20:30
Ганна зізнається, хоч після пережитого минуло вже два роки, і досі не може нормально спати
У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати
1 листопада, 21:15
Між січнем і липнем 2025 року в Польщі зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті до українців
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
1 листопада, 17:48

Суспільство

Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)
Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення
Столичний кардіохірург загинув під час порятунку побратима. Згадаймо Дмитра Сербіна
Столичний кардіохірург загинув під час порятунку побратима. Згадаймо Дмитра Сербіна
В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав
У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав
Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати
Ідентифікація для пенсіонерів – хто й коли має пройти, щоб не втратити виплати

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua