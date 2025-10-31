На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди рух транспорту ускладнений в обох напрямках

У п’ятницю зранку на в’їзді до столиці, в районі Стоянки, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка влетіла в опору моста та зазнала сильного ушкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди рух транспорту ускладнений в обох напрямках, проте організовано обʼїзд місця аварії.

На в’їзді до столиці, в районі Стоянки, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода скриншот відео

Комунальники вже розчищають дорогу від сміття скриншот відео

На опублікованих відео видно, що фура сильно пошкоджена, а її вантаж розсипаний навколо. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

До слова, на Київщині у селі Крюківщина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці. ДТП сталася на вулиці Одеській. За попередніми даними, 26-річний водій мотоцикла Suzuki зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes, який був припаркований на узбіччі дороги. Унаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.