Головна Київ Новини
search button user button menu button

На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
На місці ДТП працюють усі необхідні служби
скриншот відео

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди рух транспорту ускладнений в обох напрямках

У п’ятницю зранку на в’їзді до столиці, в районі Стоянки, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка влетіла в опору моста та зазнала сильного ушкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди рух транспорту ускладнений в обох напрямках, проте організовано обʼїзд місця аварії. 

На в’їзді до столиці, в районі Стоянки, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода
На в’їзді до столиці, в районі Стоянки, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода
скриншот відео
Комунальники вже розчищають дорогу від сміття
Комунальники вже розчищають дорогу від сміття
скриншот відео

На опублікованих відео видно, що фура сильно пошкоджена, а її вантаж розсипаний навколо. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. 

До слова, на Київщині у селі Крюківщина сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці. ДТП сталася на вулиці Одеській. За попередніми даними, 26-річний водій мотоцикла Suzuki зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes, який був припаркований на узбіччі дороги. Унаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

Теги: Київ ДТП аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
22 жовтня, 13:29
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України. Військовий зробив заяву
21 жовтня, 11:10
Усі водії, причетні до зіткнення, були тверезі
У Варшаві перекинулася автівка російського посольства
19 жовтня, 15:51
Прийом громадян у ЦНАПі
Технічний збій зупинив роботу міграційної служби у Києві та на Київщині
15 жовтня, 11:23
Давній корейський продукт харчування став мегапопулярним інгредієнтом для кави по всьому світу
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
15 жовтня, 10:26
Київське метро змінить рух
У Києві зміниться рух метро через складну енергетичну ситуацію
10 жовтня, 05:54
Водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на літню жінку
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
7 жовтня, 11:07
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
7 жовтня, 08:56
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
4 жовтня, 13:06

Новини

Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua