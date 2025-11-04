Головна Київ Новини
Відключення світла 5 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відключення світла 5 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
колаж: glavcom.ua

У столиці 5 листопада діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 5 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 5 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга – без світла з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 2.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 3.1 черга – без світла з 07:00 до 11:00;
  • 3.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00; з 19:00 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 5.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30;
  • 6.1 черга – світло буде весь день;
  • 6.2 черга – світло буде весь день.
Відключення світла 5 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві фото 1
Відключення світла 5 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві фото 2

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

