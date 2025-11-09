Головна Країна Події в Україні
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Можна виходити з укриттів

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу балістики. У Києві тривогу оголосили о 12:15. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Відбій оголошеного о 12:38.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, уночі російські війська завдали удару по Одещині із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Як зазначають рятувальники, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, ударні дрони спричинили пошкодження приватних житлових будинків та гаража. Також було пошкоджено газову трубу.

