Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає

Блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі

Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження проти блогерки, яка закликала до знищення Львова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич, яка під час прямого ефіру на Instagram публічно принижувала мешканців західних регіонів України та ображала військовослужбовців ЗСУ. У своїх висловлюваннях дівчина закликала до знищення Львова і побажала, щоб російські ракети потрапили в оселі «западенців».

Кускевич, яка є уродженкою Норильська (Росія) і має російський паспорт, раніше мешкала в Нікополі, а наразі проживає у Львові. Під час прямого ефіру блогерка заявила, що західні регіони України є «страшнішими за фашистів і росіян», а також висловила ненависть до місцевих жителів та українських захисників.

Поліція Львівщини, за процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури, ініціювала кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності». Блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Це вже не перший випадок, коли Кускевич потрапляє під приціл правоохоронців. Раніше, в вересні 2025 року, її оштрафували за продаж порнографічного контенту у Telegram. Наразі триває розслідування, і питання щодо висунення підозри проти блогерки залишається відкритим.

До слова, у країнська блогерка з мільйонною аудиторією, Тетяна Коряк, більш відома як Корячка потрапила у скандал через свої коментарі щодо повномасштабної війни в Україні та воїнів ЗСУ.

Відповідаючи на повідомлення однієї зі своїх підписниць в Instagram, яка написала про те, що їй боляче дивитися на дитину, яка постійно плаче за татом-військовим, Тетяна Коряк зазначила, що ніхто не зобов'язаний йти захищати країну, як цей чоловік. Крім того, вона висловила думку, що якби вона була чоловіком, то ніколи б не взяла в руки зброю.