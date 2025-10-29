Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич
колаж: glavcom.ua

Блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі

Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження проти блогерки, яка закликала до знищення Львова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич, яка під час прямого ефіру на Instagram публічно принижувала мешканців західних регіонів України та ображала військовослужбовців ЗСУ. У своїх висловлюваннях дівчина закликала до знищення Львова і побажала, щоб російські ракети потрапили в оселі «западенців».

Кускевич, яка є уродженкою Норильська (Росія) і має російський паспорт, раніше мешкала в Нікополі, а наразі проживає у Львові. Під час прямого ефіру блогерка заявила, що західні регіони України є «страшнішими за фашистів і росіян», а також висловила ненависть до місцевих жителів та українських захисників.

Поліція Львівщини, за процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури, ініціювала кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України – «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності». Блогерці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Це вже не перший випадок, коли Кускевич потрапляє під приціл правоохоронців. Раніше, в вересні 2025 року, її оштрафували за продаж порнографічного контенту у Telegram. Наразі триває розслідування, і питання щодо висунення підозри проти блогерки залишається відкритим.

До слова, у країнська блогерка з мільйонною аудиторією, Тетяна Коряк, більш відома як Корячка потрапила у скандал через свої коментарі щодо повномасштабної війни в Україні та воїнів ЗСУ.

Відповідаючи на повідомлення однієї зі своїх підписниць в Instagram, яка написала про те, що їй боляче дивитися на дитину, яка постійно плаче за татом-військовим, Тетяна Коряк зазначила, що ніхто не зобов'язаний йти захищати країну, як цей чоловік. Крім того, вона висловила думку, що якби вона була чоловіком, то ніколи б не взяла в руки зброю.

 

Читайте також:

Теги: Львів розслідування поліція блогер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
5 жовтня, 10:23
Автопригода трапилася 11 жовтня близько 22:00 в селі Майдан Ямницької територіальної громади
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі
12 жовтня, 08:04
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог намагався підірвати українських військових під виглядом «побачення»
Теракти «на побаченні». СБУ розкрила підступний план росіян у Львові
1 жовтня, 14:04
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів
Окупанти атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений
4 жовтня, 19:49
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
У Києві водій кинув бойову гранату в бік маршрутки колеги (фото)
6 жовтня, 08:52
Медика затримали під час чергового отримання неправомірної вигоди від водія, який перебував у стані сп’яніння
«Тверезість» за $1 тис. Столичний нарколог отримав підозру за торгівлю довідками
8 жовтня, 10:59
Мандзюк та Терен часто з'являлися разом на різних заходах
Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
27 жовтня, 11:56

Кримінал

Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
Апеляційний суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд дозволив Крупі мандрувати двома областями
Суд дозволив Крупі мандрувати двома областями
Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області
Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області
За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави
За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua