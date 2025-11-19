Головна Київ Новини
У Києві юнак сидів на даху авто і молотив у скло ногами: що він розповів поліцейським

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві юнак сидів на даху авто і молотив у скло ногами: що він розповів поліцейським
21-річний киянин пояснив, що пошкодив чуже авто, оскільки не контролював себе через надмірне вживання алкоголю
Чоловік сидів на даху припаркованого автомобіля й бив ногами по лобовому склу

Столичні поліцейські затримали 21-річного молодика, який у нетверезому стані розтрощив чужий автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили правоохоронці, інцидент стався на вулиці Ентузіастів. До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий молодик заліз на дах припаркованого автомобіля, б'є ногами по лобовому склу, а також відламав дзеркало та спустив колеса.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Як розповів заступник начальника відділу поліції Дніпровського управління поліції, Вадим Болото, поліцейські протягом години розшукали підозрюваного та затримали його у порядку статті 298-2 КПК України: «Правопорушником виявився 21-річний киянин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Згодом він пояснив, що пошкодив чужий транспортний засіб, оскільки не контролював себе через надмірне вживання алкоголю».

Дізнавачі Дніпровського управління поліції Києва оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку.

За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років. 

Нагадаємо, у селі Галайки Тетіївської громаді на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода аварія за участі легковика та пішохода. Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на пішохода, який рухався в зустрічному напрямку на одній з центральних доріг.

