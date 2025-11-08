Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року

Графіки відключень світла у столиці 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, у Києві змінено графіки відключення світла. Раніше діяли аварійні відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

1.1 черга – без світла з 14:00 до 18:30;

1.2 черга – без світла з 14:00 до 21:30;

2.1 черга – без світла з 14:00 до 21:30;

2.2 черга – без світла з 14:00 до 21:30;

3.1 черга – без світла з 17:00 до 27:00;

3.2 черга – без світла з 18:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 18:00 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 18:00 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 21:00 до 24:00;

5.2 черга – без світла з 10:00 до 17:30;

6.1 черга – без світла з 21:00 до 24:00;

6.2 черга – ббез світла з 21:00 до 24:00.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація повідомляла про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Рішення про відключення було ухвалене за командою національного оператора НЕК «Укренерго» у зв’язку з погіршенням ситуації в енергосистемі України, спричиненої, імовірно, масованими російськими ударами.