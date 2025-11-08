Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла у столиці 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, у Києві змінено графіки відключення світла. Раніше діяли аварійні відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 8 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 14:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 14:00 до 21:30;
  • 2.1 черга – без світла з 14:00 до 21:30;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 21:30;
  • 3.1 черга – без світла з 17:00 до 27:00;
  • 3.2 черга – без світла з 18:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 18:00 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 18:00 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 10:00 до 17:30;
  • 6.1 черга – без світла з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – ббез світла з 21:00 до 24:00.
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року фото 1
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація повідомляла про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих районах столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Рішення про відключення було ухвалене за командою національного оператора НЕК «Укренерго» у зв’язку з погіршенням ситуації в енергосистемі України, спричиненої, імовірно, масованими російськими ударами.

Читайте також:

Теги: відключення світла Київ ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Вчора, 19:46
Начальник відділення Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції Києва Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходив на зв’язок
Затримано столичного правоохоронця, який зник разом з арештованими грошима
6 листопада, 12:49
Вирощений канабіс чоловіки сушили та готували для подальшого продажу
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
31 жовтня, 10:34
Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип»
У Києві на Подолі з’явилася нова мініскульптура «Сила слова»
29 жовтня, 17:56
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
Зруйнована ударом росіян квартира у Деснянському районі столиці
Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки
26 жовтня, 16:52
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
25 жовтня, 04:42
Постраждалі квартири та автівки після нічного влучання «шахеда» на Троєщині
«Шахед» поцілив у багатоповерхівку на Троєщині
22 жовтня, 15:01
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 11-12 жовтня: адреси ярмарків
11 жовтня, 07:03

Новини

Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua