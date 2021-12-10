На Київщині молодик забив до смерті свого сусіда (фото)

Розпивання спиртних напоїв закінчилося кривавим убивством

Поліція Обухівського району затримала мешканця села Зіркачі за підозрою у вбивстві чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 9 грудня ввечері під час вживання спиртних напоїв між двома мешканцями села Зіркачі виникла сварка, в результаті якої обурений 36-річний чоловік забив до смерті 67-річного господаря будинку. Згодом, заспокоївшись, лиходій пішов до своєї домівки.

Вранці сусідка зайшла провідати чоловіка, де натомість побачила вибиті двері домівки, а в будинку знайшла сусіда без ознак життя.

На місце події одразу прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Кагарлицького відділу поліції.

Поліція затримала 36-річного раніше судимого зловмисника в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, у серпні цього року в квартирі на вулиці Андрія Малишка у Дніпровському районі Києва син до смерті побив свою матір.

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