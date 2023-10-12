Столиця може відмовитися від паперових квитанцій за комірне. Експерт пояснив небезпеку

Експерт переконує, що квитанція – це документ, який може стати доказам у будь-якій ситуації

У Києві невдовзі зміняться умови оплати комунальних послуг, а саме КМДА планує відмовитись від паперових рахунків фактур по оплаті за комунальні послуги. З однієї сторони це може здаватися дуже зручним нововведенням, в дусі економії та інновації. Але відмова від паперових квитанцій в існуючому форматі містить небезпечні приховані нюанси для самих споживачів. Про це пише голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

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За його словами, при виникненні непорозумінь чи непрозорих нарахувань, саме паперові рахунки фактури є основними доказами порушення прав споживача при судових спорах по захисту прав споживачів комунальних послуг.

«Виходячи з мого особистого судового досвіду, саме наявність паперових квитанцій та детальної інформації в них, дозволяла аргументовано довести, що монополіст махлює з рахунками. Наприклад у послузі центрального опалення у паперовому рахунку міститься детальна інформація про отриману послугу, заборгованості, перерахунки, нарахування, терміни і періоди по будинку цієї послуги та ще деякі показники за допомогою яких можна зрозуміти – за що саме, та як нараховані гроші», – наголошує фахівець.

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Попенко додає, що без паперових рахунків, де відображені всі цифри, буде значно важче довести свою правоту (що несправедливо нарахували платіжки) як в досудових спорах, скаргах, листуваннях, так і в судах.

«Якщо порівняти електронний рахунок фактуру (на які пропонує перейти КМДА) та паперовий, то можна зрозуміти, що електронний рахунок взагалі не містить ніякої детальної інформації та у випадку надання цього рахунку до суду, суддя не зможе об`єктивно побачити, звідки взялася сума нарахувань. В електронній квитанції не зазначено навіть спожитий обсяг послуги, а є лише сума до сплати за окремий період», – пояснює Попенко.

Він переконаний, що відмова від паперових рахунків може призвести до сплеску шахрайських схем зі сторони монополістів комунальних послуг. Тоді як при спробі подати на них в суд, ви будете позбавлені детальної схеми формування ваших рахунків і нарахування сум. В такому разі, навіть по судовому запиту, монополіст зможе надати суду будь-яку роздруківку на свій розсуд, з якої буде незрозуміло сутність вашої претензій.

«Тож раджу не поспішати відмовлятись від діючих паперових рахунків за комунальні послуги, особливо, за водопостачання, опалення тощо. Принаймні до тих пір, доки КМДА не визнає цю проблему та не розробить принципово іншу електронну систему оплати за комунальні послуги, де будуть детально зазначені всі показники, всі об’єми і всі дані по нарахуванням сум за комунальні послуги», – заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України.

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Нагадаємо, деякі категорії українців можуть скористатись знижкою на оплату комунальних послуг, зокрема газу. Знижка на «блакитне паливо» надається домогосподарствам, у яких щомісячні витрати не перевищують встановлені соціальні нормативи (визначені постановою Кабміну 6 серпня 2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»).