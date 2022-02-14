Візит канцлера Німеччини. У Києві сьогодні можливі обмеження руху

Можливі обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району

До Києва у понеділок, 14 лютого, з робочим візитом прибуде канцлер Німеччині Олаф Шольц. Через це в столиці можуть обмежити рух транспорту. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

«14 лютого у зв’язку з робочим візитом до України Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Нагадаємо, до України сьогодні, 14 лютого, прибуде німецький канцлер Олаф Шольц. Німецький політики планує зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Одразу після візиту до України має намір поїхати до Росії, де зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.