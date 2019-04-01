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    Політика

    «Опора» назвала найбільш масове порушення на виборах

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    Явка на цих виборах була вищою ніж у 2014 році на 3% - «Опора» назвала найбільш масове порушення на виборах
    Явка на цих виборах була вищою ніж у 2014 році на 3%

    Найбільш масовими порушеннями були розголошення таємниці голосування і фотографування виборчого бюлетеня

    Найбільш масовим порушенням під час виборів стало розголошення таємниці голосування.

    Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявила координатор Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

    За її словами, найбільш масовими були розголошення таємниці голосування і фотографування виборчого бюлетеня.

    «І одне, і інше є серйозним порушенням. Тому що фотографування виборчого бюлетеню можуть мати дві передумови - просто бажання оприлюднити результати голосування в соцмережах і також це може свідчити про продаж свого голосу. На щастя, покриття таких порушень - близько 4% виборчих дільниць в цілому. І результат насправді є на 1-1,5% вище, ніж ми фіксували в 2014 році», - сказала Айвазовська.

    Також координатор «Опори» звернула увагу на процедурні порушення, зокрема, некоректне проведення ранкових засідань виборчих комісій.

    «Були факти порушень, які стосувалися процедурних моментів, але що цікаво – їхній відсоток був меншим, ніж у 2014 році, це вже певний прогресивний результат», – зазначила Айвазовська.

    За словами Айвазовської, явка на цих виборах була вищою ніж у 2014 році на 3%. Виборчий процес вона назвала «агресивним» і «активним».

    «Ми розуміємо, що є взаємоконтроль, бо ці вибори є дійсно конкурентні, коли окремі учасники процесу не імітують конкуренцію, а здійснюють її», – сказала вона.

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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.0%
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      0.0%
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    До слова, на Херсонщині 18 дільниць на короткий термін залишалися без світла. Ще кілька дільниць відкрилися з невеликим запізненням, оскільки там забули про переведення годинників на літній час.

    Нагадаємо, поліція повідомила про майже 2000 порушень на виборах. На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження. Як зазначається, найменша кількість порушень зафіксована у Черкаській області. Зазначені факти здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування.

    До слова, суди в Україні під час виборів працюють цілодобово. 

    Зазначимо, що поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з майже 600 бюлетенями.

    До слова, у місті Шостка нетверезий чоловік намагався винести бюлетень за межі виборчої дільниці, сховавши його за пазухою.

    Також на Закарпатті члени ДВК на підпитку роздавали бюлетені виборцям без документів.

    Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

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