«Чорний археолог» знайшов під Києвом 71 снаряд



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Виявлені снаряди будуть знешкоджені піротехніками

У понеділок, 18 березня, о 18:40 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної Війни поблизу с. Тарасівка на Київщині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено рятувальників Києво-Святошинського районного відділу ДСНС.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що «чорний археолог» знайшов 71 снаряд.

Місце події було огороджено та відправлено заявку на виклик піротехнічної групи.

Виявлені снаряди були вилучені з місця події для подальшого знешкодження групою піротехнічних робіт першого центру швидкого реагування ДСНС України.

Як повідомлялося, 17 березня у Києві піротехніки виявили та знищили три боєприпаси часів Другої світової війни