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    Цими вихідними буде обмежено рух деякими вулицями і мостами Києва

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    Цими вихідними буде обмежено рух деякими вулицями і мостами Києва

    Ремонтні роботи здійснюватимуть у вихідні, щоб менше впливати на трафік

    Із 10:00 10 жовтня до 20:00 11 жовтня на Гаванському мосту частково обмежать рух транспорту. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Гаванському мосту виконають поточний ремонт дорожнього покриття. Роботи здійснюватимуть на вихідні, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух частково обмежать.

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    Крім того, з 08:00 до 17:00 11 жовтня на вул. Я. Коласа частково обмежать рух транспорту. На цій вулиці триває середній ремонт. Дорожники оновлюватимуть покриття на ділянці між вул. П. Чаадаєва і вул. Г. Юри.

    11 жовтня заплановано влаштувати нове асфальтове покриття.

    Роботи виконають за сприятливої погоди.

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    10 жовтня на вул. Семашка частково обмежать рух із 8:00 до 17:00. Тут відновлюватимуть покриття проїжджої частини після ремонту підземних комунікацій. Влаштовуватимуть асфальтове покриття на ділянці між просп. Перемоги і вул. Ф. Пушиної.

    Роботи виконають упродовж суботи.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

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    Київавтодор перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, на проспекті Степана Бандери в Києві розпочався другий етап капітального ремонту. Роботи ведуться між вул. Олени Теліги і залізничною станцією «Зеніт». Ремонт триватиме до 20 жовтня.

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