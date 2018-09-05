Ціни на оренду в Києві зросли: де найдешевше і найдорожче житло



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Серед найдорожчих квартир в оренду стали апартаменти площею 139 кв. метрів за 67500 грн/міс

Протягом серпня відбулося зростання на ринку довгострокової оренди житла в Києві. Загальні витрати на оренду в столиці збільшилися на 16% до 320 тисяч доларів, а розмір ставок виріс на 5%.

За словами експертів, зростання цін на оренду в Києві пов'язаний з підвищенням ділової активності, пише 100realty.ua.

Підвищений інтерес спостерігався на квартири в нових будинках.

Також активізувався інтерес до нежитлового фонду: приміщення під офіси, магазини, ресторани.

Найдешевшим варіантом оренди житла в Києві стала квартира площею 30 кв. м по вулиці Микитенка у Дніпровському районі. Вона обійшлася орендарям в 5000 грн/міс.

Елітне житло здається в оренду набагато дорожче, серед дорогих об'єктів 12,5% - це будинки, 62,5% - квартири і 25% - це оренда комерційної нерухомості в Києві.

Серед найдорожчих квартир в оренду стали апартаменти площею 139 кв. метрів за 67500 грн/міс. Будинок в селі Плюти Київської області (площа 750 «квадратів») орендований за 86400 грн/мес. Приміщення на вулиці Басейній (Печерський район Києва) на 108 кв. метрів щомісяця буде обходиться орендарям в 170 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України оприлюднив інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку нерухомості.