Цього року Київ планує реалізувати проєкти Громадського бюджету на 159 млн грн



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Директор Департаменту фінансів Володимир Репік вважає, що необхідно внести зміни до Положення про Громадський бюджет

Бюджетом Києва на 2020 рік передбачено реалізацію 549 проєктів Громадського бюджету на суму 159,2 млн грн. Також планується реалізація 5 громадських проєктів, на суму 0,8 млн грн у рамках повноважень органів виконавчої влади і комунальних підприємств міста.

Про це повідомив на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації директор Департаменту фінансів Володимир Репік.

«Торік на реалізації знаходився 341 громадський проєкт на суму 149,8 млн грн, проте з них успішно завершено 316 проєктів (93%). Решту 25 проєктів не реалізовано з різних причин, серед яких деякі потребують рішення щодо передачі майна (з держвласності), в інших випадках не відбулись торги, не узгоджено план реалізації, а ще 4 взагалі не можливо реалізувати. Щоб не допустити попередніх помилок і успішно втілити нові проєкти необхідно в найкоротші терміни узгодити з командами (авторами) плани реалізації, розпочати процедури закупівель і посилити контроль за якістю виконання робіт», – наголосив Репік.

Він акцентував увагу на тому, що потрібно позбутися формального підходу до експертизи проєктів. Окрім того, необхідно внести зміни до Положення про Громадський бюджет.

Як повідомлялося, загалом за чотири роки у Києві подано понад 4 500 проєктів Громадського бюджету на суму близько 2,4 млрд грн.

Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проєкти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів. Проєкти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості.

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