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    Covid-дані за 24 серпня: в Києві виявлено сотню нових хворих, одужало – 50 осіб

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    Більшість киян перестали дотримуватися карантинних обмежень - Covid-дані за 24 серпня: в Києві виявлено сотню нових хворих, одужало – 50 осіб
    Більшість киян перестали дотримуватися карантинних обмежень
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли дві особи

    За минулу добу, 24 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 109 осіб. Це на 23 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 23 серпня було 132 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 222 840 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 215 029 осіб (за добу 24 серпня – 50)
    • померли 5 271 особа (за добу – 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129 071 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 20 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 18 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125 343 особи (за добу 24 серпня – 33)
    • померли 2 787 осіб (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 276 590 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 серпня зафіксовано 727 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

    Нагадаємо, за добу 23 серпня в Києві було виявлено 132 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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    Теги: Київ Київщина епідемія коронавірус
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    Covid-дані за 24 серпня: в Києві виявлено сотню нових хворих, одужало – 50 осіб