«Позначте у календарях»: Білий дім заінтригував доповіддю про походження коронавірусу

Підготовка загальнодоступної редакції доповіді може зайняти кілька днів

Офіційна представниця Білого дому Джен Псакі анонсувала готовність доповіді про походження коронавірусу. Її можуть представити 24 серпня. Відповідна заява Джен Псакі оприлюднена на сайті Білого дому.

Псакі зазначила, що першим з доповіддю ознайомиться президент Сполучених Штатів Джо Байден, а пізніше вона, можливо, буде оприлюднена перед пресою.

«Насправді це буде завтра (24 серпня, – ред.) – позначте у ваших календарях», – заявила Псакі журналістам на брифінгу.

Вона уточнила, що підготовка загальнодоступної редакції може зайняти кілька днів.

«Точної дати у мене для вас немає, але я очікую, що це відбудеться через кілька днів – від пари до декількох днів, рахуючи з завтрашнього», – пояснила Псакі.

Раніше стало відомо, що нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу.

Також Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Також, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта».