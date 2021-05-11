Covid-вакцинація: скільки щеплень вже зроблено на Київщині

Процес вакцинації другою дозою ще не починався

Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 51020 жителів Київщини. Ревакцинація другою дозою поки очікується. Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін сьогодні, 11 травня.

«Ми залишаємось одними з лідерів вакцинальної кампанії в Україні. Як і раніше, проводимо імунізацію проти коронавірусу без вихідних. Більше 50 тисяч людей в нас уже зробили щеплення. Незабаром розпочнемо процес вакцинації і другою дозою», – уточнив він.

Володін додав, що Київщина продовжує використовувати три види вакцини, кожна з яких призначена для конкретних цільових груп.

Німецьку Сomirnaty/Pfizer-BioNTech застосовують для щеплення мешканців і працівників будинків для людей похилого віку та спеціалізованих психоневрологічних закладів.

Китайську CoronaVac/Sinovac – для медиків, маломобільних груп населення, опікунів і працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО.

Південнокорейську AstraZeneca-SKBio – для щеплення людей віком 65+, а також для ревакцинації тих, хто вже отримав першу дозу індійської вакцини AstraZeneca/Covishield.

Як повідомлялося, у Київській області від початку епідемії зафіксовано 120820 випадків захворювання на Covid-19. За добу 10 травня виявлено 76 нових хворих.

10 травня у Києві не зроблено щодного щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 50 вакцинацій.

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