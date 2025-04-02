Переворот у столиці. Кличко завдає удару у відповідь

Київрада спробує позбавити повноважень набридливу КМВА

Київрада, яка була заблокована протягом кількох останніх засідань, схоже 3 квітня нарешті оживе. Столичний парламент може розпочати роботу одразу з мініперевороту.

За інформацією «Главкома», сьогодні, 2 квітня, на погоджувальній раді був затверджений перелік проєктів рішень, поданих як виняткові та невідкладні. Першим в цьому списку стоїть документ під малозрозумілою назвою «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради» № 08/231-222/ПР, зареєстрований ще 10 березня. Його подав та має представляти у залі безпосередньо міський голова Віталій Кличко.

Цим рішенням Київраді пропонується доповнити деякими новелами своє ж рішення трирічної давнини «Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва в умовах воєнного стану».

Свіжі зміни передбачають, що реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, відбуватиметься лише за підписом міського голови. Київрада таким чином фіксує розділення повноважень місцевого самоврядування між Київською міською та Київською військовою адміністраціями. Результатом цього стане фактичне обмеження повноважень КМВА і її керівника, призначеного наприкінці минулого року Тимура Ткаченка, який є ставлеником Офісу президента.

Проєкт рішення авторства мера Києва Віталія Кличка, який може спричинити переворот у столиці

Спроба переділу влади в столиці відбувається на тлі відкритого конфлікту команди Кличка з призначеним наприкінці минулого року амбітним головою КМВА Тимуром Ткаченком, який є ставлеником Офісу президента.

Сам по собі проєкт рішення невеликий і вмістився на двох сторінках. Документ передбачає, що реалізація повноважень КМДА як виконавчого органу Київради здійснюється шляхом видання розпоряджень за підписом Київського міського голови.

Ані в проєкті, ані в пояснювальній записці до нього міська військова адміністрація безпосередньо не згадується. Проте, з урахуванням загального контексту, натяк на те, що саме КМВА є джерелом проблем у місті, явно випливає з абстрактних формулювань.

«Проєкт рішення Київради спрямований на забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, – йдеться в обґрунтуванні. – Проблема полягає в необхідності оперативного ухвалення управлінських рішень у період дії особливого правового режиму, що зумовлює потребу в уточненні порядку реалізації наданих законом повноважень. Запропоновані зміни передбачають визначення механізму прийняття та виконання рішень виконавчим органом Київської міської ради та районними державними адміністраціями, що забезпечить стабільне управління містом і належну координацію дій у кризових умовах».

Київ не витримає двох

Ще у січні Віталій Кличко вийшов з відеозверненням до президента, в якому поскаржився, що новий начальник КМВА намагається перебрати на себе повноваження мера, міської ради та КМДА.

«Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними», – заявив Кличко. Тимур Ткаченко «здивувався» таким звинуваченням та пообіцяв, що «військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія».

Один з наочних прикладів надбурхливої діяльності Ткаченка – довгоочікувана багатьма киянами зміна в роботі столичного наземного громадського транспорту, який з початку великої війни зупиняв свою роботу під час тривог. І треба сказати, цією ініціативою (саме рішення приймала Рада оборони міста) Ткаченко навіть заробив собі певні піар-бонуси серед містян.

Водночас у команді Кличка нарікали, що через Ткаченка гальмуються важливі для міста проєкти. Зокрема, через відсутність підпису голови КМВА було заблоковане відновлення понад сотні київських будинків, які постраждали від російських ударів.

Про те, що з запровадженням у місті військової адміністрації виникла плутанина (мало хто розумів, який керівник за що відповідає), сказано багато, і тепер Київрада хоче це виправити. Співрозмовники «Главкома» в оточенні київського мера трактують нинішню ситуацію так: свого часу через воєнний стан певними повноваженнями місцевого самоврядування користувалася КМВА, а тепер місто через рішення Київради просто хоче їх повернути.

«Ми плануємо певні повноваження від КМВА забрати та віддати їх Київраді, щоб мер міг підписувати документи замість Ткаченка, – і все, – пояснює один з соратників Кличка. – Це, наприклад, повноваження, пов'язані з тими ж прильотами чи критичною інфраструктурою».

Напередодні «путчу»

Проєкт «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради» ще не розглядався профільною регламентною комісією міськради, де головує представник «Європейської солідарності» Леонід Ємець. Засідання комісії заплановане на ранок четверга.

Нагадаємо, що якраз через блокування «ЄС» трибуни з вимогою прийняти заяву про недопущення переслідування опозиції були зірвані останні засідання Київради. Утім, це більше нагадувало виставу, яку розігрували обидві фракції неформальної більшості.

Фракція «Європейської солідарності» кілька засідань блокувала роботу Київради з вимогою прийняти заяву про переслідування опозиції. Але в четвер, скоріш за все, рада розпочне роботу фото: eurosolidarity.org

«Удару» був потрібен час, аби відійти від шоку після оприлюднення скандальних «плівок Комарницького», на яких засвітився секретар Київради Володимир Бондаренко. Тимчасовий вихід з ситуації знайдено: Бондаренко написав заяву про відсторонення від проведення пленарних засідань на час, поки триває досудове розслідування, а засідання вестиме безпосередньо Кличко.

«ЄС» же може скористатися розгубленістю партнерів та відстороненням секретаря для «торгів» щодо перерозподілу внутрішніх балансів в Київраді. І цікавить їх не стільки обезголовлена після корупційного скандалу земельна комісія, очолити яку зараз не так багато охочих, а більший вплив на бюджетну.

Свою гру веде й пропрезидентська фракція «Слуга народу». Її голова Андрій Вітренко оголосив про збір підписів щодо запуску процедури повноцінної відставки секретаря.

Також Вітренко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що він із соратниками вже розробляє план блокування Київради і допускає, що до них можуть приєднатися інші фракції. Підготовка «Ударом» голосування щодо урізання повноважень КМВА тільки посилює ймовірність такого демаршу.

Тож якщо «ЄС» все-таки відмовиться від блокування, їхню естафету можуть перейняти «слуги» та, можливо, хтось з інших фракцій (наприклад, «Єдність»). Сумнівно, що в такому випадку Кличко закриватиме засідання, якщо йому кров з носа необхідно буде провести рішення про урізання повноважень КМВА.

На період відсторонення секретаря Володимира Бондаренка Віталій Кличко сам сів за кермо Київради фото: kmr.gov.ua

Наразі немає остаточного розуміння двох моментів: чи вдалося «слугам» зібрати 41 підпис під вимогою відставки Бондаренка (у такому разі Кличко має дати відмашку на підготовку процедури таємного голосування) та чи підтримає «ЄС» невідкладний проєкт Кличка. Дещо стане зрозуміло вже на етапі ранкового засідання регламентної комісії, в якій «ЄС» має більшість.

Ще одне питання стосується внутрішньої мобілізації двох фракцій більшості (та «Голосу», що, скоріш за все, до них доєднається): чи вдасться зібрати в залі необхідну кількість депутатів і для кворуму, і для прийняття рішень? Особливо з огляду на те, що не всім з них здається привабливою перспектива вплутатися у відверту війну з Офісом президента та всією його силовою машиною.

За інформацією «Главкома», напередодні засідання в «Ударі» готуються до кількох сценаріїв розвитку подій. За будь-яким з них точно цього дня на Хрещатику буде гаряче.

Павло Вуєць, «Главком»