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Рух Набережно-Рибальською вулицею 3 квітня буде обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Набережно-Рибальською вулицею 3 квітня буде обмежено
На ділянці від вул. Електриків у напрямку Подільського мостового переходу відбуватиметься ремонт дорожнього покриття
фото: Вікіпедія

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

У Києві 3 квітня з 11:00 до 15:00 частково буде обмежено рух вул. Набережно-Рибальською. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що на ділянці від вул. Електриків у напрямку Подільського мостового переходу фахівці КП «ШЕУ Подільського району» ремонтуватимуть дорожнє покриття. 

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 28 березня нещодавно відкритий Південний міст частково перекрито для ремонту. Повідомляється, що рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро буде частково обмежено з 28 березня до 1 серпня. 

Також комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

До слова, з 1 квітня збільшено дозволену швидкість руху на деяких ділянках доріг Києва. Зокрема, у Києві з 1 квітня до 1 листопада 2025 року на окремих ділянках доріг дозволена швидкість руху збільшена до 80 км/год. Повідомляється, що це рішення ухвалене відповідно до рішення Київської міської ради. У поліції наголосили, що на інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.

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Теги: Київ дороги ремонт

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