Де у Києві на Водохреща відбудеться освячення води і купання



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Купання на Водохреща у Дніпрі в Гідропарку Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою, чергуватимуть медпрацівники і рятувальники

19 січня християни відзначають Хрещення Господнє (Водохреща). Традиційно в цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у водах Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься:

біля Свято-Покровського Храму на Оболоні о 12:00

у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього о 14:00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

Як відомо, в народі свято Водохреща називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, рятувальники столичного Головного управління ДСНС разом з рятувальниками Київської міської держадміністрації навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.

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