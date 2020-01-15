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    Де у Києві на Водохреща відбудеться освячення води і купання

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    Купання на Водохреща у Дніпрі в Гідропарку - Де у Києві на Водохреща відбудеться освячення води і купання
    Купання на Водохреща у Дніпрі в Гідропарку
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою, чергуватимуть медпрацівники і рятувальники

    19 січня християни відзначають Хрещення Господнє (Водохреща). Традиційно в цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у водах Дніпра.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься:

    • біля Свято-Покровського Храму на Оболоні о 12:00
    • у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього о 14:00.

    Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

    У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

    Як відомо, в народі свято Водохреща називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

    Нагадаємо, у четвер, 16 січня, рятувальники столичного Головного управління ДСНС разом з рятувальниками Київської міської держадміністрації навчатимуть громадян, як правильно проводити ритуал купання на Водохреща.

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